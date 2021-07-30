Пособия для перенесших осложнения после прививки от коронавируса согласился повысить глава Минздрава
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Пособия для перенесших осложнения после прививки от коронавируса согласился повысить глава Минздрава

8:59:067/30/2021Фото: Pixabay
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Россияне, которые получают инвалидность после вакцинации, претендуют на выплату пособия по нетрудоспособности. Кроме того, в случае гибели человека после прививки, его семье положено 30 тыс. рублей.

Размер выплаты за инвалидность после перенесенной болезни в России не пересматривался с 2000 года
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Поступило предложение от депутата Государственной думы Федота Тумусова о пересмотре размера единовременного пособия для тех, кто получил инвалидность после коронавируса. Данная инициатива была поддержана главой Минздрава Михаилом Мурашко.

- Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия, — отметил глава Минздрава.

В настоящее время компенсация в 10 тысяч рублей выдается тем, кто получил инвалидность после заражения COVID-19. Размер выплаты действует с 2000 года и не индексировался ни разу.

Ранее Тумусов предлагал страховать всех, кто сделает прививку от коронавируса на 10 миллионов рублей. По словам политика, в случае безопасности вакцины государство ничего не потеряет, а граждане страны, которые с опаской идут на обязательную вакцинацию, будут иметь возможность убедиться в ее безопасности.

В Минздраве отметили, что россияне, которые получают инвалидность после вакцинации, претендуют на выплату пособия по нетрудоспособности. Кроме того, в случае гибели человека после прививки, его семье положено 30 тысяч рублей.

В ответе Минздрава указано, что в данном случае вопрос о компенсации урегулирован с точки зрения закона, пишет РБК.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске менее 1% вакцинированных заражаются коронавирусом, а каждый тяжелы случай расследует Росздравнадзор.

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