Категорические запреты в праздник Калужской иконы Божией Матери 31 июля: как не навредить себе?
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Категорические запреты в праздник Калужской иконы Божией Матери 31 июля: как не навредить себе?

10:20:367/30/2021Фото: Православный портал
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Первое свое чудо и наказание Богородица явила именно в день обретения иконы - она наказала параличом девушку, которая плюнула на лик.

икона Калужская
Эта икона довольно нетипичная для православных традиций

31 июля все православные будут праздновать день иконы Богородицы Калужская, которая считается покровительницей и защитницей всей Калужской области, поскольку была обретена именно там и на протяжении всего времени с ее обретения она защищала жителей этого края от самых страшных неприятностей - от завоевателей, до отведения эпидемий чумы и холеры.

Этот лик Богородицы является совсем нетипичным для православных традиций. Богородица изображена на иконе одна, с книгой в руках, к тому же обретенная икона была написана на холсте, а не на доске, что впоследствии вызывало много споров - Богородица ли на нем изображена. Однако явление Богородицы нескольким людям свидетельствовало о том, что на нем написана именно Богородица.

Первое свое чудо и наказание Богородица явила именно в день обретения иконы - она наказала параличом девушку, которая плюнула на лик. Ее отнесли в дом к родителям. к которым во сне явилась Богородица и рассказала. как парализованную можно излечить. Родители выполнили все, что велела им Богородицы, в результате чего девушка излечилась и стала вести себя совершенно по другому - стала благочестивой и не позволяла себе подобных выходок.

Запреты 31 июля в день иконы Калужская

Отсюда и появились запреты в этот день: строго запрещается в дни празднования данной иконы сквернословить, вести себя вызывающе, кричать и спорить.

Считается, что в этот день нельзя есть скоромную пищу и вообще переедать.

Запрещается в этот день делать работу наспех, а также иметь дело с деньгами.

Не разрешается сегодня жадничать, отказывать в помощи и милости нуждающимся.

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традициизапретыпраздники. Калужская икона
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