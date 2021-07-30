Лукашенко готов ввести российские войска в Белоруссию в случае угрозы

Белорусский президент заявил, что готов к размещению российских войск на территории страны в случае, если будет создана угроза для Союзного государства. Пока в этом необходимости нет, сказал Александр Лукашенко на встрече с представителями органов власти страны.
- Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы, - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
По словам Лукашенко под ружье от Белоруссии в любой момент могут встать полмиллиона своих военнослужащих, кроме тех, кто принадлежит территориальной обороне страны.
- Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации <...> Если нужно, мы раздумывать не будем, - заявил Лукашенко.
Александр Лукашенко заметил, что пока нет необходимости размещать российские войска на территории своей страны.
- В острый период в августе прошлого года, когда кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело, я не ввел никакие вооруженные силы, ни из России, ни с Украины, ни из других стран. Мы с этой бедой справились сами. Вот моя позиция, - пояснил белорусский лидер.