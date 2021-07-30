Лукашенко готов ввести российские войска в Белоруссию в случае угрозы
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30.07
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Лукашенко готов ввести российские войска в Белоруссию в случае угрозы

8:29:067/30/2021Фото: Wikimedia Commons
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В настоящее время такой необходимости нет, заявил белорусский лидер.

Лукашенко может разрешить ввести российские войска в Белоруссию

Белорусский президент заявил, что готов к размещению российских войск на территории страны в случае, если будет создана угроза для Союзного государства. Пока в этом необходимости нет, сказал Александр Лукашенко на встрече с представителями органов власти страны.

- Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы, - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам Лукашенко под ружье от Белоруссии в любой момент могут встать полмиллиона своих военнослужащих, кроме тех, кто принадлежит территориальной обороне страны.

- Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации <...> Если нужно, мы раздумывать не будем, - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко заметил, что пока нет необходимости размещать российские войска на территории своей страны.

- В острый период в августе прошлого года, когда кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело, я не ввел никакие вооруженные силы, ни из России, ни с Украины, ни из других стран. Мы с этой бедой справились сами. Вот моя позиция, - пояснил белорусский лидер.

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