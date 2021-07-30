Одна из вакцин дает у детей и подростков 15 побочных эффектов - полный список
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Одна из вакцин дает у детей и подростков 15 побочных эффектов - полный список

9:44:537/30/2021Фото: pxfuel.com
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Исследователи провели эксперимент: из 300 участников 240 вакцинированы вакциной, а 60 - плацебо.

вакцина, шприц
Испытание AstraZeneca у детей показало риск 15 побочных эффектов
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Исследование коронавируса, финансируемое AstraZeneca и Национальным институтом исследований в области здравоохранения, в настоящее время испытывает вакцину против Covid на 300 молодых людях в возрасте от шести до 17 лет.

«Иммунизация детей, вероятно, станет важным шагом в борьбе с пандемией в Великобритании», - заявили исследователи из Оксфордского университета, что поможет защитить уязвимых взрослых, таких как учителя и воспитатели. «Это исследование даст нам ценную информацию об аспектах безопасности вакцины и ее способности вызывать хорошие иммунные ответы против вируса в этой возрастной группе», - заявили организаторы исследования. Родителям разрешалось добровольно предлагать своим детям участие в эксперименте, если они жили недалеко от одного из четырех центров в: Оксфорд
Университетская больница Святого Георгия, Лондон, Саутгемптон, Бристоль.

Люди в возрасте от 16 до 17 лет смогли дать согласие на свое участие в этом исследовании, пишет express.co.uk.

От участников, участвовавших в исследовании, требовалось «не иметь серьезной истории болезни».

Из 300 участников 240 вакцинированы вакциной-кандидатом ChAdOx1 nCoV-19, а 60 - плацебо.

«Участники не  знали, к какой группе они принадлежат», - отметили исследователи.

Это означает, что молодые люди не будут знать, получили ли они настоящую вакцину Covid или плацебо.

Молодые участники также будут сдавать анализы крови, но кожа будет обработана обезболивающим кремом, чтобы сделать это испытание максимально комфортным.

Однако родители должны знать, что у детей могут возникнуть побочные эффекты после укола.

Исследователи отметили «очень распространенные» побочные эффекты, которые можно ожидать более чем у одного из 10 участников, в том числе:

Слабость, боль, тепло, покраснение, зуд, отек или синяк в месте инъекции
В целом недомогание
Чувство усталости (утомляемость)
Озноб или чувство лихорадки
Головная боль
Плохое самочувствие (тошнота)
Боль в суставах или мышцах.

Другие «общие» побочные эффекты вакцины могут включать:

Шишка на месте укола
Высокая температура
Тошнота (рвота)
Гриппоподобные симптомы, такие как высокая температура, боль в горле, насморк, кашель и озноб.

Хотя это «необычно», есть риск, что ребенок может испытать:

Головокружение
Снижение аппетита
Боль в животе
Увеличенные лимфатические узлы.

Хотя недостатки участия в эксперименте очевидны, преимущества также очевидны.

Исследователи отметили: «Знания, полученные в результате этого исследования, помогут нам разработать вакцину против недавно появившейся коронавирусной болезни COVID-19».

Кроме того, результаты могут «поддержать одобрение этой вакцины для использования у детей в будущем».

Более того, участники и их опекуны / родители могут получить защиту от Covid после участия в этом испытании.

Это связано с тем, что эффективность вакцины против инфекции у взрослых составляет 60-90%.

Участникам будет возмещаться 10 фунтов стерлингов за каждый учебный визит для покрытия дорожных расходов, понесенных во время участия в исследовании.

Набор для этого исследования в настоящее время закрыт, что говорит о том, что 300 молодых людей записались для участия в исследовании .

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