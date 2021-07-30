Самый распространенный симптом коронавируса у вакцинированных назвали ученые

Синдром усталости после COVID-19, - это хроническое заболевание, от которого некоторые люди страдают после заражения вирусом. Симптомы обычно включают усталость, постоянную высокую температуру, одышку, когнитивные нарушения, общую боль и проблемы с психическим здоровьем. Однако исследователи считают, что среди полностью иммунизированных, инфицированных вирусом, один симптом преобладает над другими.
Люди, страдающие длительным Covid, часто страдают респираторными симптомами, такими как одышка, стеснение и боль в груди, а также мышечные боли. Хотя вероятность заражения COVID-19 среди полностью вакцинированных остается низкой, новое исследование показало, что те, кто действительно заболел этим вирусом, могут испытывать затяжные симптомы. Но исследователи обнаружили, что в таких случаях один симптом имеет тенденцию быть более распространенным, чем другие, пишет express.co.uk.
Для исследования исследователи проанализировали данные 1497 вакцинированных медицинских работников в Медицинском центре Шелба в Израиле.
Из них всего 39 человек заразились, несмотря на вакцину; у 19 процентов из них развились симптомы, которые длились не менее шести недель.
Исследователи отметили, что среди пациентов, длительное время страдающих Covid, наиболее распространенным симптомом была сильная усталость.
Доктор Гили Регев-Йохай, директор отдела инфекций, профилактики и контроля медицинского центра Шиба, сказал: «Можно сказать, что это потенциально легкие симптомы, но они достаточно тревожные, чтобы некоторые люди даже не вернулись к работе. Это очень беспокоит ".
Исследователи надеются, что результаты побудят полностью иммунизированных оставаться осторожными.
Регев-Йохай добавил: «Это действительно беспокоит. Если это то, что мы увидим со всеми, даже с легкими симптомами инфекций, которые мы наблюдаем сейчас, это определенно вызывает беспокойство».
Далее она подчеркнула, что вакцины остаются очень эффективными в предотвращении госпитализаций и смерти.
Доктор Эрик Тополь, профессор молекулярной медицины в Scripps Research, сказал: «Мы надеялись, что когда вы сделаете прививку, и даже если у вас будет прорывная инфекция, у вас будет достаточно иммунного ответа, который заблокирует этот затяжной комплекс симптомов, теперь известный как длинный ковид.
«Это исследование действительно является первым, которое дает нам показатель того, что среди этой небольшой группы людей, у которых были прорывные инфекции, есть дальнобойщики».
Другие эксперты заявили, что результаты предоставляют еще больше доказательств того, что полностью вакцинированные люди должны сохранять осторожность.
Саад Омер, эксперт по вакцинам из Йельского университета, отметил:
-Вы можете представить, что ваша вакцина создает некое силовое поле, но это уже не так. Это все еще довольно прочная броня. Но это броня пробиваемая.