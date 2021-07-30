Мишустин: Выплаты 10 000 рублей на школьников перечислят со второго августа
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Мишустин: Выплаты 10 000 рублей на школьников перечислят со второго августа

7:28:227/30/2021
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По словам премьера, технически все готово, чтобы выплатить единовременное пособие для подготовки к началу учебного года на две недели раньше срока.

Мишустин
Михаил Мишустин отчитался о готовности к выплатам

Премьер Михаил Мишустин заявил, что все готово для выплат семьям, где воспитываются школьники, со 2 августа единовременного пособия для подготовки детей к школе. Об этом глава правительства заявил на заседании кабмина 30 июля.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в среду президент России Владимир Путин провел совещание по подготовке к новому учебному году, где поднял вопрос о единовременной выплате в 10 000 рублей на школьников.

-Мы планировали провести выплату 16 августа. Но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнём перечислять уже в понедельник. Сегодня внесем все необходимые изменения в постановление правительства, чтобы родители получили деньги раньше и у них было больше времени подготовить ребят к школе. А это – свыше 20 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет, - заявил Мишустин.

Он отметил, что на две недели раньше начнутся выплаты и семьям, которые воспитывают детей-инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам.

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