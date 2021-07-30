Нововведение ЦГБ Бердска: рецепт на бесплатное лекарство теперь по талонам

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:
Революционная инициатива бердского медицинского начальства. Сегодня пошла выписать рецепт на льготное лекарство и узнала о новой инициативе начмеда БЦГБ! Оказывается, с 29 июля 2021 года мы, федеральные и областные льготники, прежде чем получить бесплатное лекарство, ранее выписанное врачом, должны в четвёртом окне регистратуры взять талон на выписку рецепта. Затем, если удалось взят талон, идти в 20 кабинет, где выписывают льготные лекарства. Отсидеть там очередь, а потом, ещё не менее 20 - 30 минут ждать получение заветного рецепта и уж потом, идти в аптеку получать лекарство! Первая моя мысль была такая - а зачем введён такой порядок? Ведь ранее, мы ожидали выписки бесплатного рецепта в живой очереди и затем шли получать лекарство. Сегодня была точно такая же процедура только с получением талона, очереди и т.д. Выходит, что по новой, скажем, ну очень революционной инициативе начмеда, сначала я должна заранее записаться на приём к врачу, отсидеть у кабинета врача, получить назначение лекарства, затем получить в регистратуре талон (если повезёт) на "приём" в 20 кабинет ( в котором, к слову сказать, принимает оператор, а не врач), выписать рецепт и в указанное в талоне время идти в аптеку за лекарством.
Ничего в ведённом новом порядке не изменилось, только усилилась социальная напряжённость. В новом порядке задействованы 3 медицинских работника среднего звена, а раньше на выписке льготного рецепта - 2 человека! Но это не упростился порядок получение рецепта! Весь этот порядок называется - бюрократия! Было бы проще на приёме у врача получить льготный рецепт, а в аптеке - лекарство и не надо вот таких "новаторских" инициатив!
У меня вопрос к начмеду - а каким нормативным документом Вы руководствовались, придумывая новый порядок выписки льготного рецепта? Может, я пропустила новые законодательные акты в области медицины? Завершая эту заметку, отмечу, что сегодня в очереди одна пациентка ждала выписки рецепта полтора часа, я ждала 50 минут (ой как мне повезло!!), другая пациентка, отсидев очередь по пресловутому талону узнала, что в аптеке нет сейчас лекарства. И ещё, вдогонку, обязательно напишу жалобу в областное министерство здравоохранения и Министерство здравоохранения РФ.