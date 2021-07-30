Отдыхающих в Турции россиян призвали готовиться покинуть страну
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30.07
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Отдыхающих в Турции россиян призвали готовиться покинуть страну

8:10:577/30/2021Фото: Pixabay
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На турецких курортах бушуют лесные пожары, огонь подбирается к отелям, в которых отдыхают туристы.

Пожары в Турции не отталкивают российских туристов

В Генконсульстве России в Анталье призвали туристов быть готовыми к тому, что придется срочно покидать Турцию.

Речь идет о россиянах, которые находятся в отелях в пожароопасных районах страны. Пока нет данных о пострадавших граждан России в районе Мармариса.

- Официально подтверждена гибель одного турецкого гражданина, оказывавшего помощь в тушении пожара. Поступила также информация о пострадавших в результате воздействия угарного газа. Они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает, — рассказал представитель российской дипмиссии.

Известно, что в Бодруме, где были потушены пожары, не было зафиксировано обращений от российских граждан.

- В ходе эвакуации в большей степени из-за стресса к помощи медиков обратились несколько постояльцев из эвакуированных отелей. Всем обратившимся оказана амбулаторная помощь, — заявили в генконсульстве.

Дипломаты рекомендуют россиянам быть готовыми к эвакуации, которая может быть организована в любое время. Российские туристы, несмотря на пожары в Турции продолжают скупать путевки на курорты страны. В настоящее время известно, что не наблюдается отмена брони на купленные ранее путевки.

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