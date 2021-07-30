Коммунисты уверены в победе на выборах в горсовет Бердска: "Соперники довольно слабые"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Коммунисты уверены в победе на выборах в горсовет Бердска: "Соперники довольно слабые"

7:57:317/30/2021Фото: kprfnsk.ru
0

Первый секретарь Центрального райкома КПРФ Новосибирска Камиль Джафаров получил кандидатское удостоверение. Он входит в список кандидатов в депутаты, имеющих судимость.

Двое коммунистов зарегистрировались в бердской избирательной комиссии

Первый секретарь Центрального райкома КПРФ Новосибирска Камиль Джафаров 28 июля получил удостоверение кандидата в депутаты горсовета Бердска по избирательному округу №3. На следующий день статус кандидата по округу №16 получил комсомолец и член КПРФ Антон Берсенев, тоже житель Новосибирска.

Джафаров убежден, что коммунисты в Бердске "имеют неплохие шансы", сообщали на сайте новосибирского обкома КПРФ. Он полагает, что в предыдущем созыве 26 из 33 бердских депутатов были так или иначе связаны с крупнейшим бердским бизнесменом Виктором Голубевым, членом "Единой России".

Джафаров назвал своего соперника-единоросса "довольно слабым и не пользующимся уважением местных жителей". Среди прочих конкурентов он выделил кандидатов от коалиции "Новосибирск-2020":

— Как секретарь Центрального райкома я вел активную борьбу с ложью депутата Сергея Бойко. Возможно, в отместку он поставил кандидатом против меня своего помощника. Я считаю, что этим Бойко откровенно помогает "Единой России" — это растащит протестные голоса. Будем бороться.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Бойко постоянно критикует мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который, как известно является лидером регионального отделения КПРФ.

Стоит напомнить, что Джафаров фигурирует в списке кандидатов с судимостью. Его судимость по ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы", погашена 31 декабря 2012 года. Всего в списке кандидатов 218 фамилий, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Как передавал ранее "Курьер. Среда. Бердск"  в бердский горсовет коммунисты выставили 21 кандидата на 27 депутатских мандатов.

По натуре своей злые: эти знаки Зодиака мстят за любую мелочь
Выходка коты вынудила людей позвонить в полицию
Год без жены: нельзя не заметить, как изменилась жизнь Норкина
Теперь сердце: последние вести о Макsим не самые оптимистичные
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Девятилетний вундеркинд: Алиса сдала вступительные экзамены в МГУ
Не стало великого русского актера: скончался в больнице
Широков не стал скрывать, к чему принуждала его Проклова
«Русские должны ответить за всё»: что говорят о провале команд РФ
депутатыкоммунистысудимостьединороссудостоверение кандидата
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У коммунистов есть шансы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКоммунисты уверены в победе на выборах в горсовет Бердска: "Соперники довольно слабые"
7:57:31 7/30/2021
Коммунисты уверены в победе на выборах в горсовет Бердска: "Соперники довольно слабые"
Мишустин: Выплаты в 10 000 рублей на школьников перечислят со второго августа
7:28:22 7/30/2021
Мишустин: Выплаты в 10 000 рублей на школьников перечислят со второго августа
Неблагоприятные даты для работы в огороде и саду по лунному календарю в августе 2021 года
7:20:55 7/30/2021
Неблагоприятные даты для работы в огороде и саду по лунному календарю в августе 2021 года
Столото в тираже 453 "Жилищной лотереи" разыграет 1 августа 2021 последний коттедж в Крыму и 10 загородных домов
7:06:58 7/30/2021
Столото в тираже 453 "Жилищной лотереи" разыграет 1 августа 2021 последний коттедж в Крыму и 10 загородных домов
Столото в тираже 1399 "Русского лото" 1 августа 2021 года разыграет 800 млн, 10 загородных домов и денежные призы
7:05:15 7/30/2021
Столото в тираже 1399 "Русского лото" 1 августа 2021 года разыграет 800 млн, 10 загородных домов и денежные призы
Пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым в сундуке среди игрушек
7:01:14 7/30/2021
Пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым в сундуке среди игрушек
Требования к обязательной вакцинации ужесточили в Петербурге: Где требуется 100% привитых сотрудников?
6:41:18 7/30/2021
Требования к обязательной вакцинации ужесточили в Петербурге: Где требуется 100% привитых сотрудников?
БердскВ огромной пробке стоит Бердское шоссе вечером 30 июля под Бердском: Люди рванули на пляж
6:26:19 7/30/2021
В огромной пробке стоит Бердское шоссе вечером 30 июля под Бердском: Люди рванули на пляж
Чудеса Серафима Саровского и что принято делать в день Обретения мощей преподобного 1 августа 2021 года
6:20:40 7/30/2021
Чудеса Серафима Саровского и что принято делать в день Обретения мощей преподобного 1 августа 2021 года
Убитая 15-летняя школьница могла быть любовницей подозреваемого полицейского
6:10:39 7/30/2021
Убитая 15-летняя школьница могла быть любовницей подозреваемого полицейского
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Смерть - это приятно, установили ученые Европейской академии неврологииВ науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная - длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чКурьер Среда
Group 3
Отменить
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во снеНа суде он представлял интересы гражданской жены погибшего курьера.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Пациентка убила соседку по палате прямо в больнице Новосибирской областиОна сильно ударила ее по голове камнем.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '