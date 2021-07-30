Коммунисты уверены в победе на выборах в горсовет Бердска: "Соперники довольно слабые"

Первый секретарь Центрального райкома КПРФ Новосибирска Камиль Джафаров 28 июля получил удостоверение кандидата в депутаты горсовета Бердска по избирательному округу №3. На следующий день статус кандидата по округу №16 получил комсомолец и член КПРФ Антон Берсенев, тоже житель Новосибирска.
Джафаров убежден, что коммунисты в Бердске "имеют неплохие шансы", сообщали на сайте новосибирского обкома КПРФ. Он полагает, что в предыдущем созыве 26 из 33 бердских депутатов были так или иначе связаны с крупнейшим бердским бизнесменом Виктором Голубевым, членом "Единой России".
Джафаров назвал своего соперника-единоросса "довольно слабым и не пользующимся уважением местных жителей". Среди прочих конкурентов он выделил кандидатов от коалиции "Новосибирск-2020":
— Как секретарь Центрального райкома я вел активную борьбу с ложью депутата Сергея Бойко. Возможно, в отместку он поставил кандидатом против меня своего помощника. Я считаю, что этим Бойко откровенно помогает "Единой России" — это растащит протестные голоса. Будем бороться.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Бойко постоянно критикует мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который, как известно является лидером регионального отделения КПРФ.
Стоит напомнить, что Джафаров фигурирует в списке кандидатов с судимостью. Его судимость по ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы", погашена 31 декабря 2012 года. Всего в списке кандидатов 218 фамилий, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Как передавал ранее "Курьер. Среда. Бердск" в бердский горсовет коммунисты выставили 21 кандидата на 27 депутатских мандатов.