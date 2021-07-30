Няня убила 10-месячного малыша: Сожитель прикрылся ребенком от ножа
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Няня убила 10-месячного малыша: Сожитель прикрылся ребенком от ножа

9:48:107/30/2021Фото: Pixabay
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В Кызыле задержана 22-летняя подозреваемая в убийстве младенца. Год назад она освободилась из тюрьмы. Но это не помешало родителям оставить ей ребенка.

Няня зарезала ребенка во время конфликта с сожителем

Из материалов следствия стало известно, что 22-летняя няня зарезанного ребенка наврала полицейским, что малыш умер от руки ее сожителя.

В ходе распития спиртных напитков молодая женщина приревновала 31-летнего сожителя и замахнулась на него ножом. Удар пришелся по 10-месячному ребенку, которым прикрылся мужчина.

29 июля малыш скончался в больнице от полученного ранения, няня сразу стала давать ложные показания и обвинила сожителя в смерти ребенка.

Оказалось, что 22-летняя подозреваемая была ранее судима и меньше года назад вышла из мест заключения за тяжкое преступление против личности. Мужчина вышел на волю несколько дней назад.

Родители оставили ребенка с няней на время свой поездки в Улуг-Хемский район.

Трагедия произошла в Кызыле. В настоящее время идет расследование преступления, женщину задержали.

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