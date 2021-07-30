Няня убила 10-месячного малыша: Сожитель прикрылся ребенком от ножа

Из материалов следствия стало известно, что 22-летняя няня зарезанного ребенка наврала полицейским, что малыш умер от руки ее сожителя.
В ходе распития спиртных напитков молодая женщина приревновала 31-летнего сожителя и замахнулась на него ножом. Удар пришелся по 10-месячному ребенку, которым прикрылся мужчина.
29 июля малыш скончался в больнице от полученного ранения, няня сразу стала давать ложные показания и обвинила сожителя в смерти ребенка.
Оказалось, что 22-летняя подозреваемая была ранее судима и меньше года назад вышла из мест заключения за тяжкое преступление против личности. Мужчина вышел на волю несколько дней назад.
Родители оставили ребенка с няней на время свой поездки в Улуг-Хемский район.
Трагедия произошла в Кызыле. В настоящее время идет расследование преступления, женщину задержали.