На сколько увеличат пенсии работающих пенсионеров в Москве с 1 августа 2021 года сообщил ПФР
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На сколько увеличат пенсии работающих пенсионеров в Москве с 1 августа 2021 года сообщил ПФР

9:37:257/30/2021Фото: pxfuel.com
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С 1 января 2021 года стоимость пенсионного коэффициента равна 98,86 руб., следовательно с 1 августа прибавка не может превышать 296,58 руб.

пожилая пара, скамейка
Перерасчет страховой пенсии работающего пенсионера носит индивидуальный характер и зависит от уровня заработной платы работавшего в 2020 году

С 1 августа 2021 года работавшим в 2020 году пенсионерам по данным индивидуального (персонифицированного) учета будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий по результатам работы за прошлый год. Основанием для перерасчета являются страховые взносы, поступившие на индивидуальные счета граждан, внесенные их работодателями.

По данным Отделения ПФР по городу Москве и Московской области, более 1,1 миллиона пенсионеров Московского региона являются официально работающими: 600,6 тысячи – в Москве, 547,3 тысячи – в Московской области. Общая численность пенсионеров, получающих страховые пенсии, составляет порядка 4,7 миллиона человек, пишет pfr.gov.ru

В отличие от ежегодной индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам, проходящей с 1 января, когда размеры пенсий увеличиваются на определенный процент, перерасчет страховой пенсии работающего пенсионера носит индивидуальный характер и зависит от уровня заработной платы работавшего в 2020 году, суммы внесенных за него работодателем страховых взносов, в конечном счете переведенных в пенсионные коэффициенты. На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Данный перерасчет носит беззаявительный характер.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» ежегодно страховые пенсии могут увеличиваться максимально на 3 пенсионных коэффициента в денежном эквиваленте. С 1 января 2021 года стоимость пенсионного коэффициента равна 98,86 руб., следовательно с 1 августа прибавка не может превышать 296,58 руб.

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