КПРФ обжаловала в Верховном суде исключение Павла Грудинина из списков кандидатов в депутаты Госдумы
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КПРФ обжаловала в Верховном суде исключение Павла Грудинина из списков кандидатов в депутаты Госдумы

9:29:437/30/2021Фото: Скриншот
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Коммунисты требуют признать решение ЦИК незаконным. О якобы имеющихся у Грудинина зарубежных активах в избирком заявила его бывшая жена.

Павел Грудинин
Павел Грудинин хотел стать президентом РФ

КПРФ обжаловала В Верховном суде исключение Павла Грудинина из федерального списка кандидатов компартии на сентябрьских выборах в Госдуму. В иске указано, что решение ЦИК «является необоснованным и незаконным, нарушает право КПРФ как избирательного объединения на равноправное участие в выборах». КПРФ и Грудинин просят у Верховного суда постановление центризбиркома отменить .

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 24 июля Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список КПРФ, исключив из него Грудинина. Причина - якобы имеющиеся зарубежные активы - акции компании Bontro LTD (Белиз, Центральная Америка).

6 июля в ЦИК поступило заявление  Ирины Грудининой (развелись в 2018 году после 39 лет брака), что у ее экс-супруга есть зарубежные активы, а потому выдвигаться в депутаты Госдумы он не имеет права. 22 июля состоялось заседание рабочей группы ЦИК, на котором не было принято решение об исключении Грудинина из списка. Как сообщает Znak.com со ссылкой на Николая Булаева, у ЦИК не было на тот момент никаких доказательств, что у Грудинина есть зарубежные активы.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что он и его партия «категорически не согласны с попытками исключить Павла Грудинина из списка». По словам вычеркнутого из партсписка, к компании Bontro LTD он отношения не имеет. «Никаких счетов и активов за рубежом с момента выдвижения кандидатом в президенты у меня нет, не было и не будет», — говорил Грудинин.

Всего в федеральный список КПРФ вошли 15 человек, в том числе председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, космонавт Светлана Савицкая и Павел Грудинин.

Напомним, что Грудинин баллотировался в президенты России на последних выборах.

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