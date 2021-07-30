Почему люди умирают от коронавируса после вакцинации, ответил доктор Мясников
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Почему люди умирают от коронавируса после вакцинации, ответил доктор Мясников

10:24:087/30/2021Фото: Wikimedia Commons
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Прививка не делает человека бессмертным, пояснил теледоктор.

Мясников дал комментарий после случаев смерти пациентов, ранее сделавших прививку
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В комментарии Александра Мясникова по поводу случаев гибели россиян, привившихся от коронавируса, говорится, что люди не могут стать бессмертными после того, как сделают прививку, однако вакцина в большинстве случаев может обезопасить от заражения и не дать болезни проявить себя в полную силу.

- Тяжелые онкологические, сердечные и прочие больные, госпитализированные в реанимации, практически всегда умирают от присоединившихся инфекций. В основном это пневмококк, стафилококк, синегнойная палочка, грибковые инфекции. Сегодня к этим микроорганизмам присоединился и коронавирус", — написал врач в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, пожилые люди имеют более слабый иммунитет к коронавирусу после вакцинации, однако его достаточно, чтобы сохранить жизнь.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердил, что в городе зафиксированы случаи гибели людей от коронавируса после того, как они сделали прививку. Причиной стали сопутствующие заболевания, которые проходили в тяжелой форме — онкология, сердечно-сосудистые и другие.

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