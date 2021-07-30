Прививку без согласия родителей поставил ребенку медик: Прокурор заступился
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Прививку без согласия родителей поставил ребенку медик: Прокурор заступился

10:01:137/30/2021
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После проверки прокурор внес представление Пермской центральной районной больнице. К административной ответственности привлекли трех человек.

прокуратура
В Пермском крае медработник сделал ребёнку прививку без согласия родителей

Медик из Пермского края сделала прививку мальчику без согласия его родителей, сообщили в региональной прокуратуре 30 июля.

По данным надзорного ведомства, медицинский работник провела мальчику ревакцинацию без оформления добровольного информированного согласия родителей на проведение профилактических прививок. Как пояснили в краевой прокуратуре, это грубое нарушение законодательства об охране здоровья граждан.

Примечательно, что родителям сообщили о медицинском вмешательстве постфактум.

После проверки прокурор внес представление Пермской центральной районной больнице. К административной ответственности привлекли трех человек.

-Кроме этого возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 2 ст. 19.20. КоАП РФ (Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии). Постановлением мирового судьи должностное лицо признано виновным, назначено наказание в виде предупреждения, – подытожили в ведомстве.

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