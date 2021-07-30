Скончался один из семи пострадавших при взрыве на химзаводе. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Скончался один из семи пострадавших при взрыве на химзаводе. Смотрите видео

10:35:347/30/2021Фото: Скриншот
0

Все пострадавшие получили сильнейшие ожоги. Предприятие выполняет заказы Минобороны.

В реанимации скончался один из пострадавших при взрыве на заводе в Ростовской области

В Ростовской области скончался один из семи пострадавших при взрыве на химическом заводе, сообщает Telegram-канал BAZA.
ЧП произошло на предприятии «Комбинат Каменский» из-за сбоя оборудования в четверг вечером. Пострадавших с сильнейшими ожогами доставили в больницу.

«Не удалось спасти одного из пострадавших. Еще шесть человек находятся в тяжелом состоянии», — пишет Telegram-канал.

В Сети появилось видео дымящегося завода, но на предприятии инцидент не комментируют. Известно, что оно выполняет заказы Минобороны.

На кадрах видно, как в небо поднимаются столбы дыма. Возгорание не привело к вредным выбросам в атмосферу, его быстро ликвидировали. Началась проверка.

"Каменский" — одно из крупнейших химических предприятий на юге России. По данным с официального сайта компании, там выпускается "важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности", а также продукция гражданского назначения.

Могут ли кроссовки привести к плоскостопию
Поясница неспроста болит: это тревожный знак организма
Милонов резко высказался о марше голых женщин в США
4 причины болей в пояснице: о чем «не молчит» организм
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«От этого умер его отец»: Пашаев о тяжелом состоянии Ефремова
Когда при коронавирусе нужно немедленно вызывать скорую
Европейские страны «сыты по горло» постоянными условиями Украины
«Ползти на коленях» к РФ: к чему призывают украинцев
ожогскончалсяв тяжелом состояниивзрыв на химзаводе
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Директора накажут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончался один из семи пострадавших при взрыве на химзаводе. Смотрите видео
10:35:34 7/30/2021
Скончался один из семи пострадавших при взрыве на химзаводе. Смотрите видео
Почему люди умирают от коронавируса после вакцинации, ответил доктор Мясников
10:24:08 7/30/2021
Почему люди умирают от коронавируса после вакцинации, ответил доктор Мясников
Категорические запреты в праздник Калужской иконы Божией Матери 31 июля: как не навредить себе?
10:20:36 7/30/2021
Категорические запреты в праздник Калужской иконы Божией Матери 31 июля: как не навредить себе?
Прививку без согласия родителей поставил ребенку медик: Прокурор заступился
10:01:13 7/30/2021
Прививку без согласия родителей поставил ребенку медик: Прокурор заступился
Няня убила 10-месячного малыша: Сожитель прикрылся ребенком от ножа
9:48:10 7/30/2021
Няня убила 10-месячного малыша: Сожитель прикрылся ребенком от ножа
Одна из вакцин дает у детей и подростков 15 побочных эффектов - полный список
9:44:53 7/30/2021
Одна из вакцин дает у детей и подростков 15 побочных эффектов - полный список
На сколько увеличат пенсии работающих пенсионеров в Москве с 1 августа 2021 года сообщил ПФР
9:37:25 7/30/2021
На сколько увеличат пенсии работающих пенсионеров в Москве с 1 августа 2021 года сообщил ПФР
Самый распространенный симптом коронавируса у вакцинированных назвали ученые
9:34:36 7/30/2021
Самый распространенный симптом коронавируса у вакцинированных назвали ученые
КПРФ обжаловала в Верховном суде исключение Павла Грудинина из списков кандидатов в депутаты Госдумы
9:29:43 7/30/2021
КПРФ обжаловала в Верховном суде исключение Павла Грудинина из списков кандидатов в депутаты Госдумы
Пособие родителям-одиночкам: все вопросы и ответы по выплатам на детей от 8 до 16 лет
9:29:38 7/30/2021
Пособие родителям-одиночкам: все вопросы и ответы по выплатам на детей от 8 до 16 лет
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полицииСамарский полицейский признался, что вследствие неожиданного приступа агрессии полицейский начал наносить удары ножом 15-летней девочке, которая выскочила на дорогу и напала на него.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым в сундуке среди игрушекРебенок пошел спать, а утром бабушка не смогла найти внука в доме. Обратились в полицию. Мальчик задохнулся.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть - это приятно, установили ученые Европейской академии неврологииВ науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная - длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чКурьер Среда
Group 3
Отменить
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во снеНа суде он представлял интересы гражданской жены погибшего курьера.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '