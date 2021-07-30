Скончался один из семи пострадавших при взрыве на химзаводе. Смотрите видео

В Ростовской области скончался один из семи пострадавших при взрыве на химическом заводе, сообщает Telegram-канал BAZA.
ЧП произошло на предприятии «Комбинат Каменский» из-за сбоя оборудования в четверг вечером. Пострадавших с сильнейшими ожогами доставили в больницу.
«Не удалось спасти одного из пострадавших. Еще шесть человек находятся в тяжелом состоянии», — пишет Telegram-канал.
В Сети появилось видео дымящегося завода, но на предприятии инцидент не комментируют. Известно, что оно выполняет заказы Минобороны.
На кадрах видно, как в небо поднимаются столбы дыма. Возгорание не привело к вредным выбросам в атмосферу, его быстро ликвидировали. Началась проверка.
"Каменский" — одно из крупнейших химических предприятий на юге России. По данным с официального сайта компании, там выпускается "важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности", а также продукция гражданского назначения.