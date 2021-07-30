Вход в бары и клубы россиянам моложе 21 года хотят запретить по ночам
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Вход в бары и клубы россиянам моложе 21 года хотят запретить по ночам

11:01:157/30/2021Фото: pixabay.com
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С таким предложением в Минздрав обратился глава "Трезвой России", но он полагает, что его инициативе противостоит "сильнейшее лобби".

Вечеринки под запретом до 1 августа 2020 в Новосибирской области
Россиянам моложе 21 года предложили запретить посещать бары и клубы ночью

Лидер проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев инициировал обращение в Минздрав о запрете лицам до 21 года посещать бары и ночные клубы в ночное время - с 23.00 до 08.00.

"Мы отправили письмо господину Мурашко и теперь ждем его реакции на наше предложение. Я считаю, что молодежь в возрасте 18, 19, 20 лет должна заниматься не вопросами уничтожения собственного здоровья и психики, а саморазвитием, личностным ростом, здоровым образом жизни. Вообще, это нормальная международная практика. В мире серьезно стоит вопрос о долголетии. Но даже без учета этого пункта мы должны заботиться о нашей молодежи", – цитирует Хамзаева РИА Новости.

Он считает, что молодому человеку просто нечего делать в ночном клубе в позднее время: там он не встретит ничего, кроме "наркотиков, разврата и проблем с собственным психологическим здоровьем".

"Это общемировая практика. Чем наши дети хуже? Почему мы не должны принципиальнее подходить к качественному воспитанию и правильному подходу к развитию? Поэтому я рассчитываю, что Мурашко нас поддержит", – заявил Хамзаев, предполагая, что его инициативе противостоит "сильнейшее лобби".

Между тем от идеи повышения возраста продажи алкоголя до 21 года Хамзаев не отказывается.
"В данном случае, мы предложили такую меру. Идея запрета продажи алкоголя до 21 года не забыта", – подчеркнул член Общественной палаты РФ.

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30.07
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