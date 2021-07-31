Как почистить прозрачный чехол для телефона - 5 способов

Чистые чехлы для телефонов отлично подходят для демонстрации цвета вашего телефона, но они быстро становятся грязными. Вот пять способов почистить прозрачный чехол для телефона.
Чехлы для телефонов - лучший способ защитить ваш дорогой телефон от повреждений. Если у вас прозрачный чехол для телефона, вам, вероятно, нравится, что он прозрачный и выглядит чистым. Однако прозрачные футляры быстро поцарапываются и пачкаются. Express.co.uk рассказывает, как чистить прозрачный чехол для телефона, согласно Case Zone.
Мыло
Подойдет простой мыльный раствор, и он у вас точно есть дома.
Этот инструмент не удалит желтые пятна, но избавит от грязи и следов.
Смешайте немного воды и мыла или средства для мытья посуды и намочите чехол для телефона.
Удалите пятна старой чистой зубной щеткой.
Отбеливать
Отбеливатель делает цветные вещи белыми или прозрачными, поэтому это идеальное решение для прозрачных чехлов для телефонов из силикагеля.
Наденьте фартук, одноразовую маску и пару пластиковых перчаток, чтобы защитить себя от раздражающего и едкого отбеливателя.
Разведите отбеливатель в нужной пропорции в соответствии с инструкциями производителя и убедитесь, что комната, в которой вы находитесь, хорошо проветривается.
Смочите чехол для телефона в растворе отбеливателя и почистите его старой чистой зубной щеткой.
Опять же, это не избавит от желтых пятен, потому что они часто окисляются.
Ластик
Если у вас есть дети, у них обязательно есть ластик в пенале.
Используйте резину в качестве чистящего средства, чтобы стереть пятна и следы с чехла для телефона.
Лучше всего это работает с корпусами с матовой поверхностью, но может работать и с гладкими.
Зубная паста
Зубная паста может отбелить ваш прозрачный чехол для телефона, особенно если на нем есть пятна от чая или кофе.
Если вы заметили на корпусе царапины и следы, возможно, вам поможет зубная паста.
Нанесите немного на корпус и протрите тканью, а затем смойте водой.
Этот трюк может даже помочь с пожелтением вашего футляра.
Солнце или наждачная бумага
Если оставить чехол для телефона на солнце, он может побелеть, особенно если он пожелтел.
Однако, поскольку солнце часто меняет свое положение в течение дня, результаты могут быть неравномерными.
Вы также можете отшлифовать верхний слой прозрачного пластикового корпуса, чтобы избавиться от обесцвеченного слоя и открыть новый белый слой.
Воспользуйтесь наждачной бумагой, а затем протрите корпус мобильного телефона влажной тканью, чтобы удалить несколько пожелтевших участков.