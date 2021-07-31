31 июля - День рождения Гарри Поттера: волшебные картинки и чудесные слова кумиру миллионов

Гарри Поттер мой кумир!
Я да ж метлу себе купил.
Летать я, правда, не пытался,
А то б без черепа остался!
Пытался зелья я варить,
Маму родную пришлось усыпить.
Большой прогресс постиг меня,
Когда отсидел я года 2
Решил постичь я колдовство,
Срубил я палок штучек сто…
Лесник ругал меня за это,
Сажал деревья я все лето.
Поверьте люди мне всерьез,
Хоть и обидно мне до слез,
Что Поттер — это все неправда!
В волшебном мире жить накладно,
Ну сколько ж надо серебра,
Что б накупить себе добра,
Азы с котором ты постигнешь,
Без них же ты скорей погибнешь.
Не будешь мастером крутым,
А слизнем будешь ты сырым…
***
Запах кофе и вкус шоколада,
А в руках твоих снова цветы.
Гарри Поттер, ты парень что надо,
Только нужен мне вовсе не ты.
Гарри Поттер, зачем понапрасну
Открываешь мне мысли свои?
Даже магии неподвластна
Эта мрачная сила любви.
Ты хороший и верный товарищ,
Но мои не с тобою мечты,
Да и сам ты, наверное, знаешь,
То, что нужен мне вовсе не ты.
Наша дружба — для чувства преграда,
Сердце шепчет, что дружба — не то.
Ты, конечно же, парень что надо,
Только нужен мне Сам Знаешь Кто.
Он сердцем колдовство творит,
А палочка оксесуар.
В душе огонь его горит,
Великий, негасимый жар.
Не просто выживший он мальчик,
Не раз столкнулся он с бедой.
И он не маленький обманщик,
Единственный, творец судьбы, герой!
Его великий дар хранит,
Чем мать пред смертью обручала,
Чей благодушный говорит
Его победа увенчала.
***
Родился мальчик, сам не зная, что он — избран,
Какие козни уготованы Судьбой?
Она коварна, ведь «шутам закон не писан»,
И он идёт вперёд — безумный и святой.
По краю Бездны путь его, но не боится.
Друзья пытаются его предупредить —
Что так легко упасть, лишь стоит оступиться!
Но ошибиться… значит так тому и быть.
Жестокость, глупость, оптимизм и неизвестность —
Там, впереди, ему готовятся и ждут.
Поверить в жизнь в её фатальность, злость и честность —
Вот что гадателю толкует карта «Шут».
И согласитесь, Гарри Поттер так подходит
Под описание. Несчастное дитя!
Судьбою избранный, и всё что происходит
Не угадать — не изменить уже нельзя.
Источник: chto-takoe-lyubov.net