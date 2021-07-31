Добрые поздравления и открытки на Всемирный день рейнджера 31 июля
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Добрые поздравления и открытки на Всемирный день рейнджера 31 июля

6:48:127/31/2021Фото: facebook.com, ok.ru
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Во Всемирный день рейнджера поздравленья прими от души! И карьеры тебе потрясающей, и любви пожелать разреши!

31 июля - Всемирный день рейнджера
31 июля - Всемирный день рейнджера

Всемирный день рейнджера (World Ranger Day) — это ежегодный праздник, учрежденный Международной федерацией рейнджеров для того, чтобы отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память рейнджеров, которые погибли или были травмированы в ходе несения служебных обязанностей. Отмечается он 31 июля.

31 июля - Всемирный день рейнджера

31 июля - Всемирный день рейнджераЗа генеральную уборку
Пора приняться на Земле!
Что в говорильне нашей толку?
Природа плачет о себе!

Сумеют выжить только крысы,
Чертополох и таракан.
Ворона даже будет лысой!
Приятно ль жить с такими нам?

Рейнджер - друг, защитник жизни, -
Все человечество любя,
Не дай пропасть родной Отчизне,
Мы будем слушаться тебя.

***

Во Всемирный день рейнджера
Поздравленья прими от души!
И карьеры тебе потрясающей,
И любви пожелать разреши!

Пусть в твоем благородном занятии
Будет рядом удача всегда!
Ну а вся браконьерская братия
Сгинет пусть, не оставив следа!

***

В этот день может каждый желающий
Бескорыстно добро сотворить.
Во Всемирный день рейнджера
Стало модно природу любить!

Выйди просто из дома на улицу
И одно деревцо посади –
На него пусть детишки любуются –
Ведь у них еще жизнь впереди!

Источник: supertosty.ru

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