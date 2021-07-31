Уникальные открытки на Обретение мощей преподобного Серафима Саровского 1 августа и светлые слова

И закатилось,
Нет, не за ворот иль врата,
В том балахоне, что сносился
Давным-давно, да не устал
От цвета белого: белёный,
Кустарной выделки…. Лён… Лён! –
России символ… В нём, холщовом,
И уходил за небозём
Ея «любимиче» – светило! –
Светильник Божий на земле,
Что задыхался без молитвы,
Как рыба та, что не в воде.
И от горящего же всюду
Вмиг зажигались огоньки!
Росли обители, где трудно,
Да много ближе до Любви,
Что есть Сам Бог! Путь – труд и подвиг…
И рех насельницам тогда
Родной Дивеевской, Угодник
Сей: «Духом с вами я всегда»…
И в той обители…. –
То позже…
Второе утро января.
Год тридцать третий.
«Братье, там же….»...
А это в келлии пожар!
И балахон на нем уж тлеет,
А он со свечкой всё в руке
И на коленях – перед Нею,
Пред Той, Что видела …не Крест
Очами Теми, что с иконы
Теперь взирают на него
Уж бездыханного…
На нём
Распятье медное – из дома…
Им – в Курске, Прохор где рожден,
Благословила на дорогу
Агафья-мать сынка свого.
И всюду свечи…. Их так много…
«За коих души Те возжег
Сии все свещи и кандила
Убогий аз раб Серафим,
Молю Тя, Господи, - просил он, -
Твоих рабов там помяни».
И в неотопленной, да жарко
Всегда бывало в келье той.
Он…. «Умиление»… сон… Матерь...–
С Креста Мать всем! – ждала его.
И душу Ангелы прияли
Его с молитвой на устах,
Застывшей уж… Душа взлетала….
И вот она на небесах.
А на земле в гробу дубовом –
Плоть почивает. На груди,
Как и просил пред смертью, - образ,
Из Лавры в дар что получил
Когда-то: Радонежский Сергий
(Явленье Матери ему
Господней). С тем изображеньем
И отпевали. Было тут
Народу столь, что свечи тухли.
Обряд был прост, но в простоте
Той ощущалось всеми, будто
То и не похороны, нет:
Казалось, Церковь что Христова
Здесь совершает Торжество
Во прославление святого,
И всеми чувствовалось то
Необычайное величье….
Рыдали все, но – помня: «Вы
Ко мне на гробик приходите
И всё рассказывайте – жив
Для вас всегда я», утешались.
«И среди лета воспоют….» -
Так говорил…
И пели Пасху!
Источник: chitalnya.ru