С днем железнодорожника прикольные открытки и добрые пожелания для настоящих профессионалов в праздник 1 августа
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С днем железнодорожника прикольные открытки и добрые пожелания для настоящих профессионалов в праздник 1 августа

8:12:357/31/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В этот праздник вам желаем, чтоб мечты всегда сбывались, много денег и здоровья, и конечно, море счастья!

1 августа - День железнодорожника
1 августа - День железнодорожника

Каждый год в первое воскресенье месяца августа страна отмечает День железнодорожника – праздник, история которого уходит корнями во времена царской России. 

1 августа - День железнодорожника
1 августа - День железнодорожника

На дороге из железа
Трудится народ особый,
Мягкотелых здесь не держат,
Только сильных и способных.

Пожелаем, чтоб дороги
В жизни были лишь прямыми,
Чтоб любимыми вы были,
И конечно, вас любили.

В этот праздник вам желаем,
Чтоб мечты всегда сбывались,
Много денег и здоровья,
И конечно, море счастья!

***

Желаем вам дорог прямых и ровных,
Ведущих к счастью, к солнечным мечтам,
Ваш труд, ответственный и сложный,
Пусть будет только в радость вам.

Желаем вам друзей надежных, верных.
В семье — любви, гармонии, тепла.
И пусть счастливая дорога жизни
Добром и радостью наполнится сполна!

***

Ваша жизнь — сплошные рельсы,
Шпалы — вехи на пути.
Пусть на них свою удачу
Доведется вам найти.

Под откос летят пусть беды,
Им в составе места нет,
А в вагоне вашем счастье
Забронирует билет!

***

Здесь места нет слабым,
Здесь труд на пределе,
Удачи желаем
Мы вам в вашем деле.

С дорогой железной
Судьбу вы связали,
И этим вы силу
Свою доказали.

Вас поздравляем!
Пусть вам повезет.
Только приятных
Желаем хлопот.

Ровных дорог вам,
И в доме тепла,
Чтоб беззаботно
Вся жизнь протекла!

***

Зовет тебя железная дорога,
Ведь любишь так свою работу ты!
Желаю тебе счастья очень много,
Чтоб все сбылись заветные мечты!

Пускай твоя зарплата ввысь стремится
И вверх карьерный путь всегда растет!
На паровозе радость пусть примчится
И светлые мгновения принесет!

Источник: pozdravok.ru

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