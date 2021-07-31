С днем железнодорожника прикольные открытки и добрые пожелания для настоящих профессионалов в праздник 1 августа

Каждый год в первое воскресенье месяца августа страна отмечает День железнодорожника – праздник, история которого уходит корнями во времена царской России.
На дороге из железа
Трудится народ особый,
Мягкотелых здесь не держат,
Только сильных и способных.
Пожелаем, чтоб дороги
В жизни были лишь прямыми,
Чтоб любимыми вы были,
И конечно, вас любили.
В этот праздник вам желаем,
Чтоб мечты всегда сбывались,
Много денег и здоровья,
И конечно, море счастья!
***
Желаем вам дорог прямых и ровных,
Ведущих к счастью, к солнечным мечтам,
Ваш труд, ответственный и сложный,
Пусть будет только в радость вам.
Желаем вам друзей надежных, верных.
В семье — любви, гармонии, тепла.
И пусть счастливая дорога жизни
Добром и радостью наполнится сполна!
***
Ваша жизнь — сплошные рельсы,
Шпалы — вехи на пути.
Пусть на них свою удачу
Доведется вам найти.
Под откос летят пусть беды,
Им в составе места нет,
А в вагоне вашем счастье
Забронирует билет!
***
Здесь места нет слабым,
Здесь труд на пределе,
Удачи желаем
Мы вам в вашем деле.
С дорогой железной
Судьбу вы связали,
И этим вы силу
Свою доказали.
Вас поздравляем!
Пусть вам повезет.
Только приятных
Желаем хлопот.
Ровных дорог вам,
И в доме тепла,
Чтоб беззаботно
Вся жизнь протекла!
***
Зовет тебя железная дорога,
Ведь любишь так свою работу ты!
Желаю тебе счастья очень много,
Чтоб все сбылись заветные мечты!
Пускай твоя зарплата ввысь стремится
И вверх карьерный путь всегда растет!
На паровозе радость пусть примчится
И светлые мгновения принесет!
Источник: pozdravok.ru