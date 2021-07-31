С днем железнодорожника прикольные открытки и добрые пожелания для настоящих профессионалов в праздник 1 августа

Смерть 2-месячной дочери от коронавируса подозревает ее мать в Новосибирске Мать погибшего ребенка утверждает, что в справке о смерти написана причина - пневмония, вызвана вирусом COVID-19. Минздрав заявил, что нет еще выводов патологоанатомической экспертизы. Курьер Среда

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