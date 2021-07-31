Главврач ЦГБ Бердска Дробинская: Сбой электронной системы и нехватка врачей создают очереди в детских поликлиниках
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Главврач ЦГБ Бердска Дробинская: Сбой электронной системы и нехватка врачей создают очереди в детских поликлиниках

10:31:497/31/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Горбольница ждет педиатров. А пока запись через портал госуслуг наслаивается на живую очередь, создавая проблемы для родителей с детьми в виде долгого ожидания у кабинета доктора.

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская подтвердила наличие очередей в детских поликлиниках

Электронная очередь в детских поликлиниках Бердска не работает. На это «Курьер. Среда. Бердск» жалуются бердчане. Возможность попасть к врачу с ребенком через терминалы по выдаче талонов появилась еще в 2019 году в ходе капитального ремонта поликлиник. Но система до сих пор не отлажена. И родители с малышами по-прежнему берут талоны в регистратуре, отстаивая очередь. Или же занимают очередь у кабинета врача.

Как рассказала 30 июля главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская, электронная очередь в детских поликлинических отделениях работает «на этапе регистратуры». Но она признала проблемы.

- К сожалению, был сбой в работе на уровне кабинета врача. Это связано с тем, что при записи через портал госуслуг или 124, идет временной интервал — для врача 12 минут. А большое количество наших пациентов приходят по самообращению. Поэтому при регистрации по второму расписанию наслаивается время. Электронная система в этой ситуации не позволяет именно на этапе кабинета врача реализовать ее в полном объеме, - пояснила Дробинская.

По ее словам, вопрос решится после того, когда будет укомплектованы поликлиники участковыми врачами-педиатрами хотя бы на 75%.
- Мы сейчас ждем двух педиатров. Один — после целевой подготовки, второй врач планирует прийти работать непосредственно в поликлиническое звено, - отметила главврач.

Кроме того, в конце июля Бердская ЦГБ приняла на работу двух педиатров, которые пришли трудиться в детском стационаре. Сейчас проходят аккредитацию молодые специалисты. Их больница ждет в августе.

- К нам пришел участковый акушер-гинеколог, психиатр, врач-рентгенолог, фельдшер, рентген-лаборант. И ждем тех, кто сейчас проходит аккредитацию, - констатировала Дробинская, отметив, что в августе кадровая ситуация в горбольнице должны существенно улучшиться.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 30 июля Алла Дробинская рассказала о госпитализированных в ковидный госпиталь детях из Бердска.

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