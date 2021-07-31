Астрологи предостерегают от бездумной спешки трех знаков зодиака с 29 июля по 10 августа 2021 года

Три знака зодиака, Овен, Лев и Стрелец, будут спешить, когда Марс противостоит Юпитеру, начиная с 29 июля.
Планета Марс в Деве будет противостоять планете Юпитер в Водолее, и это влияет на все знаки зодиака, но больше всего на три.
Мы собираемся войти в интересный транзит под названием Марс напротив Юпитера, который начнется 29 июля и продлится до 10 августа 2021 года, пишет yourtango.com.
Хотя реальной угрозы этому событию нет, здесь присутствует неряшливость, и мы можем увидеть, как это проявляется в нашей жизни как поспешные решения с возможностью пагубных последствий.
Бездумность здесь - главный компонент; ожидайте отсутствия порядочности по всем направлениям.
Мы все так устали от того, что нас задерживают, и именно так Марс напротив Юпитера будет работать нашим последним нервом. Как правило, одни знаки будут чувствовать беспокойство больше, чем другие.
Знаки зодиака, которые устремляются во время движения Марса напротив Юпитера с 29 июля по 10 августа 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)
Знаки Огня первыми возьмут на себя всю тяжесть такого перехода. И вы, Овен, первый в очереди - вы, как мы говорим, на передовой, и это имеет смысл, если вы - главный воин Зодиака.
То, как это событие повлияет на вас, заключается в том, что вы, как воин, будете искать войну - и если вы не можете ее найти, вы начнете ее.
Марс - это ваша планета, а Юпитер - сила, которая определяет наиболее агрессивные черты вашей планеты и усиливает их до астрономической степени.
Вы можете броситься во что-то просто потому, что видите возможность избавиться от враждебности, путь, который не говорит «нет» вашему гневу.
Внимание: вы потеряете друзей и уважение коллег, если будете действовать слишком поспешно. Люди здесь не для того, чтобы соответствовать вашему настроению, поэтому постарайтесь понять, что мы все в этом вместе, и что дело не только в том, чтобы вы нашли точку опоры.
Лев (23 июля - 22 августа)
В тебе есть интересная двойственность, Лев, и ее можно найти в твоей способности быть одновременно ленивым и нетерпеливым. Чтобы либо сэкономить время, либо покончить с этим, вы скажете «да» чему-то слишком быстро.
Вы сделаете это, чтобы сэкономить время и силы, и при этом вполне можете попасть в затруднительное положение.
Вы также полагаетесь на других, которые решают все за вас, как если бы вы дали доверенность другим просто потому, что вам лень самому читать мелкий шрифт.
Что ж, это время, когда вы либо делаете это, либо узнаете на собственном горьком опыте, что должны обращать внимание на вещи, которые влияют на вашу собственную жизнь. Это не игра, и Марс напротив Юпитера не играет.
Не ставьте «подпись на пунктирной линии» просто потому, что вы слишком устали, чтобы читать весь документ. Избавьте себя от боли принятия поспешных решений, приложив некоторые усилия в круговоротах и делах своей драгоценной жизни.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Вы очень привыкли к тому, чтобы торопиться с делом слишком быстро, и обычно это нормально, потому что что бы вы ни бросились, в конце концов вы отказываетесь от этого.
Вы не преданный человек, поэтому было бы разумно понять, ради чего вы подписываетесь, чтобы случайно не связать себя с чем-то, частью чего вы терпеть не можете быть.
Марс, расположенный напротив Юпитера, подчеркнет эту вашу черту поспешного принятия решений - но вместо того, чтобы дать вам пространство для маневра, чтобы выбраться наружу, вы примете поспешное решение, которое заблокирует вас на месте без шансов выбраться.
Это кошмар Стрельца; нет свободы, а все потому, что ты не обратил внимания на то, во что вляпался.
С 29 июля по 10 августа 2021 года вы совершите такую ошибку; тебе нужно относиться ко всему серьезно.