Астрологи предостерегают от бездумной спешки трех знаков зодиака с 29 июля по 10 августа 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Астрологи предостерегают от бездумной спешки трех знаков зодиака с 29 июля по 10 августа 2021 года

1:00:217/31/2021Фото: pxfuel.com
0

Мы собираемся войти в интересный транзит под названием Марс напротив Юпитера, который до 10 августа.

планеты
Мы собираемся войти в интересный транзит под названием Марс напротив Юпитера , который начнется 29 июля и продлится до 10 августа 2021 года

Три знака зодиака, Овен, Лев и Стрелец, будут спешить, когда Марс противостоит Юпитеру, начиная с 29 июля.
Планета Марс в Деве будет противостоять планете Юпитер в Водолее, и это влияет на все знаки зодиака, но больше всего на три.

Мы собираемся войти в интересный транзит под названием Марс напротив Юпитера, который начнется 29 июля и продлится до 10 августа 2021 года, пишет yourtango.com.

Хотя реальной угрозы этому событию нет, здесь присутствует неряшливость, и мы можем увидеть, как это проявляется в нашей жизни как поспешные решения с возможностью пагубных последствий.

Бездумность здесь - главный компонент; ожидайте отсутствия порядочности по всем направлениям.

Мы все так устали от того, что нас задерживают, и именно так Марс напротив Юпитера будет работать нашим последним нервом. Как правило, одни знаки будут чувствовать беспокойство больше, чем другие.

Знаки зодиака, которые устремляются во время движения Марса напротив Юпитера с 29 июля по 10 августа 2021 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Знаки Огня первыми возьмут на себя всю тяжесть такого перехода. И вы, Овен, первый в очереди - вы, как мы говорим, на передовой, и это имеет смысл, если вы - главный воин Зодиака.

То, как это событие повлияет на вас, заключается в том, что вы, как воин, будете искать войну - и если вы не можете ее найти, вы начнете ее.

Марс - это ваша планета, а Юпитер - сила, которая определяет наиболее агрессивные черты вашей планеты и усиливает их до астрономической степени.

Вы можете броситься во что-то просто потому, что видите возможность избавиться от враждебности, путь, который не говорит «нет» вашему гневу.

Внимание: вы потеряете друзей и уважение коллег, если будете действовать слишком поспешно. Люди здесь не для того, чтобы соответствовать вашему настроению, поэтому постарайтесь понять, что мы все в этом вместе, и что дело не только в том, чтобы вы нашли точку опоры.

Лев (23 июля - 22 августа)

В тебе есть интересная двойственность, Лев, и ее можно найти в твоей способности быть одновременно ленивым и нетерпеливым. Чтобы либо сэкономить время, либо покончить с этим, вы скажете «да» чему-то слишком быстро.

Вы сделаете это, чтобы сэкономить время и силы, и при этом вполне можете попасть в затруднительное положение.

Вы также полагаетесь на других, которые решают все за вас, как если бы вы дали доверенность другим просто потому, что вам лень самому читать мелкий шрифт.

Что ж, это время, когда вы либо делаете это, либо узнаете на собственном горьком опыте, что должны обращать внимание на вещи, которые влияют на вашу собственную жизнь. Это не игра, и Марс напротив Юпитера не играет.

Не ставьте «подпись на пунктирной линии» просто потому, что вы слишком устали, чтобы читать весь документ. Избавьте себя от боли принятия поспешных решений, приложив некоторые усилия в круговоротах и ​​делах своей драгоценной жизни.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Вы очень привыкли к тому, чтобы торопиться с делом слишком быстро, и обычно это нормально, потому что что бы вы ни бросились, в конце концов вы отказываетесь от этого.

Вы не преданный человек, поэтому было бы разумно понять, ради чего вы подписываетесь, чтобы случайно не связать себя с чем-то, частью чего вы терпеть не можете быть.

Марс, расположенный напротив Юпитера, подчеркнет эту вашу черту поспешного принятия решений - но вместо того, чтобы дать вам пространство для маневра, чтобы выбраться наружу, вы примете поспешное решение, которое заблокирует вас на месте без шансов выбраться.

Это кошмар Стрельца; нет свободы, а все потому, что ты не обратил внимания на то, во что вляпался.

С 29 июля по 10 августа 2021 года вы совершите такую ​​ошибку; тебе нужно относиться ко всему серьезно.

Владелец кафе убил полицейского РФ на руках у жены
Трагедия в Саратове: двое взрослых и трое детей погибли вместе
Молодого мужа Федункив застали с мужчиной
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Рыжеволосая красавица Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Раскрыто, что нашли на трупе убитого министра РФ
«С вероятностью в 98% она умрет»: Красовский о состоянии МакSим
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
астрологиямарсзнаки зодиакаЮпитер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Куда вы торопитесь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему вино безопаснее пива, секрет раскрывает новое исследование
12:30:19 7/31/2021
Почему вино безопаснее пива, секрет раскрывает новое исследование
Можно ли пить воду из под крана?
11:20:46 7/30/2021
Можно ли пить воду из под крана?
Вход в бары и клубы россиянам моложе 21 года хотят запретить по ночам
11:01:15 7/30/2021
Вход в бары и клубы россиянам моложе 21 года хотят запретить по ночам
Скончался один из семи пострадавших при взрыве на химзаводе. Смотрите видео
10:35:34 7/30/2021
Скончался один из семи пострадавших при взрыве на химзаводе. Смотрите видео
Почему люди умирают от коронавируса после вакцинации, ответил доктор Мясников
10:24:08 7/30/2021
Почему люди умирают от коронавируса после вакцинации, ответил доктор Мясников
Категорические запреты в праздник Калужской иконы Божией Матери 31 июля: как не навредить себе?
10:20:36 7/30/2021
Категорические запреты в праздник Калужской иконы Божией Матери 31 июля: как не навредить себе?
Прививку без согласия родителей поставил ребенку медик: Прокурор заступился
10:01:13 7/30/2021
Прививку без согласия родителей поставил ребенку медик: Прокурор заступился
Няня убила 10-месячного малыша: Сожитель прикрылся ребенком от ножа
9:48:10 7/30/2021
Няня убила 10-месячного малыша: Сожитель прикрылся ребенком от ножа
Одна из вакцин дает у детей и подростков 15 побочных эффектов - полный список
9:44:53 7/30/2021
Одна из вакцин дает у детей и подростков 15 побочных эффектов - полный список
На сколько увеличат пенсии работающих пенсионеров в Москве с 1 августа 2021 года сообщил ПФР
9:37:25 7/30/2021
На сколько увеличат пенсии работающих пенсионеров в Москве с 1 августа 2021 года сообщил ПФР
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полицииСамарский полицейский признался, что вследствие неожиданного приступа агрессии полицейский начал наносить удары ножом 15-летней девочке, которая выскочила на дорогу и напала на него.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во снеНа суде он представлял интересы гражданской жены погибшего курьера.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть - это приятно, установили ученые Европейской академии неврологииВ науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная - длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чКурьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '