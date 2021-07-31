Черты каждого знака, рожденного в куспиде зодиака

Согласно астрологии, люди, рожденные в даты, попадающие в куспид зодиака, во многом похожи на Близнецов, обладая чертами двух индивидуальных знаков в пределах вашей уникальной личности.
Это одна из причин, по которой человеку может казаться, что обычные описания, которые они читают о своем знаке зодиака Солнце, не точно описывают его, пишет yourtango.com.
Что такое куспид зодиака?
Этот термин относится к знакам Солнца и, следовательно, к доминирующей природе человека, чей день рождения приходится на куспид - точку перехода между двумя состояниями - примерно за два или три дня до и после смены двух знаков зодиака. Если вы родились на куспиде, вы можете обладать чертами, почерпнутыми из энергий каждого знака зодиака, между которыми находится ваш день рождения.
Например, если вы родились на пороге Водолея-Козерога, технически вы можете иметь знак Водолея-Солнца, но при этом обладать несколькими личностными чертами Козерога.
У вас может быть два знака зодиака?
Не совсем. Люди, рожденные на куспиде зодиака, не являются технически рожденными под двумя знаками, а являются уникальными людьми, чья дата рождения объединяет энергию и черты двух различных знаков, создавая отдельную астрологическую личность со смешанными качествами.
Куспид может быть только в том случае, если оба знака перекрываются в течение дня рождения человека.
Например, знаки зодиака Водолей (20 января - 18 февраля) и Рыбы (19 февраля - 20 марта) перекрываются с 15 по 21 февраля, образуя куспид.
Итак, если Солнце двигалось из Водолея в 12-й дом, где в ваш день рождения находятся Рыбы, вы родились на куспиде Водолея-Рыб.
Почему некоторые астрологи говорят, что куспид зодиака не существует?
Как объясняет астролог Мэрин Альтман , «планеты находятся либо в одном знаке, либо в другом знаке. Куспид - это термин, описывающий нахождение в самом конце или в самом начале знака».
«Нет ни градиента, ни смешения, ни перемешивания вокруг бугров, - продолжает она. «С каким пониманием важно также отметить, что вы не один знак - вы целая натальная карта».
Знаки зодиака могут сбивать с толку, но это не обязательно плохо.
Обладание сильными и слабыми сторонами двух знаков может быть благословением и бременем. Вы унаследуете не только положительные стороны каждого, но и отрицательные. Все это открывает мир возможностей.
Как узнать, родились ли вы на пороге зодиака, и если да, то что это значит?
Если вы родились между любой из следующих дат, вы родились на пороге - и вот что это означает для ваших личностных черт и характеристик, согласно астрологии.
Знаки Зодиака: даты и значение
Козерог-Водолей куспид
Даты: 16 января - 22 января
Значение: куспид тайны
Если вы родились между 16 и 22 января, то вы куспид Козерог-Водолей.
Вы находитесь между одним из уникальных знаков зодиака и самым обычным. В зависимости от вашего настроения вы можете быть общительным или замкнутым. Ваши амбиции и способность мыслить абстрактно помогут вам увидеть более широкую картину ваших целей.
Водолей-Рыбы куспид
Даты: 15 февраля - 21 февраля
Значение: порог чувствительности
Если вы родились между 15 и 21 февраля, значит, вы - куспид Водолей-Рыбы.
Этот выступ раскрывает вашу чувствительность. С самоанализом Водолея и артистической натурой Рыб вы похожи на грустного художника. Вы испытываете сострадание к человечеству и хотите, чтобы мир стал намного лучше, чем он есть на самом деле.
Рыбы-Овен куспид
Даты: 17 марта - 23 марта
Имя: Куспид возрождения
Если вы родились в период с 17 по 23 марта, то вы - куспид Рыб-Овен.
Если вы являетесь частью этого куспида, ваше сострадание и сила помогут вам легко достичь своих целей, не наступая при этом никому на ногу. На самом деле, ваши цели, вероятно, помогают другим людям больше, чем вам самому!
Однако ваше нетерпение может немного отпугнуть. Постарайтесь проявить немного больше терпения, и ваши аргументы станут более гладкими.
Овен-Телец куспид
Даты: 16 апреля - 22 апреля
Имя: Куспид Власти
Если вы родились в период с 16 по 22 апреля, то вы - куспид Овен-Телец.
Вы - один из самых сильных знаков куспида. Вы обладаете бесстрашием Овна и силой Тельца, что делает вас сильным и грозным лидером. Вы можете сделать все в мгновение ока, и пока вокруг нет других куспидов Овна-Тельца, проблем быть не должно.
Куспид Телец-Близнецы
Даты: 17 - 23 мая
Имя: Куспид Энергии
Если вы родились в период с 17 по 23 мая, то вы - куспид Телец-Близнецы.
Очарование Близнецов и сила Тельца. Вы подходите к друзьям и не знаете, что такое перерыв в работе. Ваши эмоции не мешают вашей работе, потому что вы знаете, что после того, как вы, наконец, закончите, вам будет намного больше удовольствия.
Близнецы-Рак куспид
Даты: 17 июня - 23 июня
Имя: Куспид Магии
Если вы родились в период с 17 по 23 июня, то вы - куспид Близнецы-Рак.
Быть частью этого знака зодиака означает, что вы являетесь воплощением отличного партнера. Вы можете быть кокетливым и беззаботным, когда одиноки, и преданными и заботливыми, когда вступаете в отношения .
Однако, когда вам не о ком любить и о ком заботиться, вы можете стать немного капризным, что может помешать вашему рыцарю в сияющих доспехах дать вам то, что вы хотите.
Рак-Лев Куспид
Даты: 19 июля - 25 июля
Имя: Куспид Колебания
Если вы родились в период с 19 по 25 июля, то вы - куспид Рака-Льва.
Этот куспид воплощает в жизнь концепцию драмы благодаря чувствительности Рака и драматической натуре Льва. Маленькие проблемы могут стать для вас большим делом, но и незначительные успехи могут стать поводом для праздника.
Образно говоря, жизнь для вас - это вечеринка или одинокая ночь поедания печенья в пижаме. Конечно, внутри себя можно найти гармонию, но что за счастье, не чувствуя себя немного грустным?
Лев-Дева куспид
Даты: 19 августа - 25 августа
Название: Куспид воздействия
Если вы родились в период с 19 по 25 августа, то вы - куспид Лев-Дева.
Вы - массовый лидер, политический деятель "прежде всего люди" и вождь своего племени. Поскольку Девы очень приземленные, а Лев может быть властным и напористым, это делает приземленного лидера, который понимает, как вести, не входя в над их головой.
Вы идеальный партнер для бизнеса или любых отношений.
Дева-Весы куспид
Даты: 19 сентября - 25 сентября
Имя: Куспид красоты
Если вы родились в период с 19 по 25 сентября, то вы - куспид Дева-Весы.
Вы по-прежнему сохраняете нерешительность от своей половины Весов, а замкнутый характер Девы может затруднить поиск кого-то, с кем можно остепениться . Но вы можете быть очень внимательными из-за аналитического характера Девы и заботливого характера Весов, и вы знаете, что нужно вашему партнеру, даже не говоря ни слова.
Весы-Скорпион Куспид
Даты: 19 октября - 25 октября
Название: Куспид драмы
Если вы родились в период с 19 по 25 октября, то вы - куспид Весы-Скорпион.
Обычно нерешительность Весов мешает вам быстро принимать решения, но благодаря вашей половинке-Скорпиону и способности Скорпиона быть точным, это сводит ее на нет. Очарование Весов все еще присутствует в этой куспиде, но циничный характер Скорпиона присутствует вместе с ним.
Скорпион-Стрелец куспид
Даты: 18 ноября - 24 ноября
Название: На пороге революции
Если вы родились между 18 и 24 ноября, то вы - куспид Скорпион-Стрелец.
Это пик революции. Ваша мотивация в Стрельце и интенсивность Скорпиона могут дать вам силы для достижения любых целей. Вы не будете наполовину утвердиться в своей работе, потому что вы вкладываете 110 процентов усилий в свои задачи.
Стрелец-Козерог куспид
Даты: 18 декабря - 24 декабря
Имя: Куспид Пророчества
Если вы родились между 18 и 24 декабря, то вы - куспид Стрелец-Козерог.
Когда вы ставите цель или реализуете мечту, вы садитесь и планируете каждый шаг, чтобы добраться туда, куда хотите. Вы лучший планировщик, и ваш оптимизм со стороны половины Стрельца дает вам дополнительный толчок к продолжению движения, даже если это выглядит мрачно. Вы всегда будете делать все возможное.
Резюме
У куспида знака зодиака есть свои плюсы и минусы. Найдите время, чтобы принять свой дар и оценить себя.