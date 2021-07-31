Новые методы лечения рака снижают риск повреждения сердца
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Новые методы лечения рака снижают риск повреждения сердца

2:30:587/31/2021Фото: pxhere.com
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Одна молекула доксорубицина убивает 10 раковых клеток. А при условии усовершенствования препарата может убить 1000.

капельница
Современные методы лечения рака вызывают неблагоприятные побочные эффекты для здоровья сердца
Сюжет: Онкология
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Современные методы лечения рака вызывают неблагоприятные побочные эффекты для здоровья сердца. Ученые изучают методы атаки раковых клеток без риска повреждения сердца. Исследователи Стивен Таунсенд, доцент химии, и Нил Ошерофф, профессор биохимии Джона Конильо и профессор медицины, синтезировали биологическое соединение ариметамицин А, которое, как было показано, убивает раковые клетки у мышей, не причиняя вреда сердцу.

Природные изолированные продукты почвенных бактерий, известные как антрациклины, в настоящее время используются в качестве средств лечения рака. Выбранные из-за их недорогой стоимости и высокого уровня токсичности для опухолей, определенные антрациклины, включая доксорубицин и даунорубицин, также поражают сердце, убивая рак. Чтобы синтезировать ариметамицин А, Таунсенд и его команда модифицировали углеводную или сахарную составляющие антрациклинов, а затем отрегулировали их активность, увеличив уровень токсичности для раковых клеток, уменьшив при этом неблагоприятное воздействие на сердце. Синтез и многообещающие результаты могут привести к открытию менее вредных лекарств от рака, пишет medicalxpress.com.

«Одна молекула <доксорубицина> убивает 10 раковых клеток . Наше усовершенствование препарата может убить 1000», - сказал Таунсенд.

По словам Таунсенда, в клинических условиях врачи играют в деликатную игру, выписывая лекарства от рака. Они стремятся прописать достаточно, чтобы убить рак, но не в таком количестве, которое потенциально могло бы нанести вред сердцу. Благодаря синтезу менее кардиотоксичных лекарств будущее более здоровых методов лечения рака продвигается вперед.

На протяжении десятилетий исследователи боролись с улучшением лекарств из-за нехватки технологий и ресурсов. Разница между тогдашним открытием Таунсенда и Ошероффа заключается в доступе к молекулярному моделированию, методам визуализации на клеточном уровне и более глубокому пониманию того, как действуют эти препараты.

Химики продолжают опираться не только на новые открытия, но и на результаты предыдущих исследований, которые продвигают наше понимание терапии рака. «В 2021 году у нас будет гораздо лучшее представление о том, как именно эти <лекарства> скользят и связываются с ДНК, по сравнению с предыдущими десятилетиями. Благодаря этому расширенному пониманию мы знаем, как модифицировать лекарства, чтобы точно настроить их активность», - сказал Таунсенд. «Если вы посмотрите на самых известных химиков сейчас, они отлично умеют возвращаться к литературе, чтобы увидеть, какие идеи были у людей тогда, которые они не могли понять. Современные наборы навыков, инструменты и более совершенные технологии помогают нам делать это более продуманным образом."

Несмотря на то, что исследовательская группа подтвердила, что ариметамицин А более цитотоксичен, чем современные противораковые препараты, Таунсенд стремится еще больше повысить уровень токсичности препарата при одновременном снижении кардиотоксичности. Еще одно направление новых исследований будет заключаться в прикреплении новых антрациклинов (известных как полезная нагрузка) к антителам для изучения адресной доставки лекарства к опухолям. Эти конъюгаты антитело-лекарственное средство позволяют повысить уровень лекарственного средства в месте опухоли, полностью избегая кардиотоксичности.

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