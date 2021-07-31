Новые методы лечения рака снижают риск повреждения сердца

Современные методы лечения рака вызывают неблагоприятные побочные эффекты для здоровья сердца. Ученые изучают методы атаки раковых клеток без риска повреждения сердца. Исследователи Стивен Таунсенд, доцент химии, и Нил Ошерофф, профессор биохимии Джона Конильо и профессор медицины, синтезировали биологическое соединение ариметамицин А, которое, как было показано, убивает раковые клетки у мышей, не причиняя вреда сердцу.
Природные изолированные продукты почвенных бактерий, известные как антрациклины, в настоящее время используются в качестве средств лечения рака. Выбранные из-за их недорогой стоимости и высокого уровня токсичности для опухолей, определенные антрациклины, включая доксорубицин и даунорубицин, также поражают сердце, убивая рак. Чтобы синтезировать ариметамицин А, Таунсенд и его команда модифицировали углеводную или сахарную составляющие антрациклинов, а затем отрегулировали их активность, увеличив уровень токсичности для раковых клеток, уменьшив при этом неблагоприятное воздействие на сердце. Синтез и многообещающие результаты могут привести к открытию менее вредных лекарств от рака, пишет medicalxpress.com.
«Одна молекула <доксорубицина> убивает 10 раковых клеток . Наше усовершенствование препарата может убить 1000», - сказал Таунсенд.
По словам Таунсенда, в клинических условиях врачи играют в деликатную игру, выписывая лекарства от рака. Они стремятся прописать достаточно, чтобы убить рак, но не в таком количестве, которое потенциально могло бы нанести вред сердцу. Благодаря синтезу менее кардиотоксичных лекарств будущее более здоровых методов лечения рака продвигается вперед.
На протяжении десятилетий исследователи боролись с улучшением лекарств из-за нехватки технологий и ресурсов. Разница между тогдашним открытием Таунсенда и Ошероффа заключается в доступе к молекулярному моделированию, методам визуализации на клеточном уровне и более глубокому пониманию того, как действуют эти препараты.
Химики продолжают опираться не только на новые открытия, но и на результаты предыдущих исследований, которые продвигают наше понимание терапии рака. «В 2021 году у нас будет гораздо лучшее представление о том, как именно эти <лекарства> скользят и связываются с ДНК, по сравнению с предыдущими десятилетиями. Благодаря этому расширенному пониманию мы знаем, как модифицировать лекарства, чтобы точно настроить их активность», - сказал Таунсенд. «Если вы посмотрите на самых известных химиков сейчас, они отлично умеют возвращаться к литературе, чтобы увидеть, какие идеи были у людей тогда, которые они не могли понять. Современные наборы навыков, инструменты и более совершенные технологии помогают нам делать это более продуманным образом."
Несмотря на то, что исследовательская группа подтвердила, что ариметамицин А более цитотоксичен, чем современные противораковые препараты, Таунсенд стремится еще больше повысить уровень токсичности препарата при одновременном снижении кардиотоксичности. Еще одно направление новых исследований будет заключаться в прикреплении новых антрациклинов (известных как полезная нагрузка) к антителам для изучения адресной доставки лекарства к опухолям. Эти конъюгаты антитело-лекарственное средство позволяют повысить уровень лекарственного средства в месте опухоли, полностью избегая кардиотоксичности.