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Почему вино безопаснее пива, секрет раскрывает новое исследование

12:30:197/31/2021Фото: pxhere.com
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Предыдущие исследования показали, что чрезмерное употребление алкоголя и употребление большого количества алкоголя увеличивает риск развития фибрилляции предсердий.

вино, стол, руки
Вино безопаснее пива, поскольку снижает риск сердечных заболеваний

Употребление менее шести стандартных  стаканов алкоголя в неделю связано с самым низким риском развития фибрилляции предсердий, но не весь алкоголь одинаков, как показывает новое исследование Университета Аделаиды.

Фибрилляция предсердий (ФП) - это нерегулярная и учащенная частота сердечных сокращений, которая может увеличить риск инсульта, сердечной недостаточности и других сердечных осложнений. Симптомы включают учащенное сердцебиение, одышку и слабость, пишет medicalxpress.com.

Предыдущие исследования показали, что чрезмерное употребление алкоголя и употребление большого количества алкоголя увеличивает риск развития фибрилляции предсердий, но было неясно, увеличивает ли потребление небольшого количества алкоголя риск развития ФП.

В этом исследовании, опубликованном сегодня в JACC: Clinical Electrophysiology , использовались данные британского биобанка, крупномасштабной исследовательской базы данных с информацией о здоровье, собранной у полумиллиона британских добровольцев.

Ведущий автор Сэмюэл Ту из Центра нарушений сердечного ритма Университета Аделаиды сказал, что исследователи обнаружили, что у тех, кто употреблял менее шести стандартных доз алкоголя в Австралии в неделю, был самый низкий риск развития ФП.

«Мы также обнаружили, что потребление пива и сидра было связано с большим риском фибрилляции предсердий по сравнению с употреблением красного и белого вина», - сказал он.

«Наши результаты показывают, что ответственное употребление алкоголя до шести порций в неделю безопасно с точки зрения минимизации риска фибрилляции предсердий. Для тех, кто в настоящее время употребляет алкоголь, употребление красного или белого вина потенциально может быть более безопасной альтернативой другим видам алкогольных напитков."

«Важно отметить, что эти результаты не применимы к людям, которые уже страдают фибрилляцией предсердий, которые могут обнаружить, что сокращение потребления алкоголя может уменьшить их симптомы».

Исследователи также выяснили, различается ли рекомендуемое количество напитков в неделю для мужчин и женщин.

«Ключевой вопрос, на который мы стремились ответить в этом исследовании, заключается в том, отличается ли влияние алкоголя на женщин и мужчин на развитие фибрилляции предсердий», - сказал г-н Ту.

«Ответ на этот вопрос: меньше шести порций в неделю - это ограничение как для мужчин, так и для женщин».

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