Почему инсульт по-разному влияет на женщин и мужчин

Часто говорят, что инсульт по-разному влияет на мужчин и женщин. Теперь ученые говорят, что расположение повреждения мозга может помочь объяснить, почему.
У женщин больше инсультов, и у них чаще наблюдаются такие симптомы, как усталость и спутанность сознания, чем классические признаки, такие как паралич. По словам авторов нового исследования, женщины также склонны к более тяжелым инсультам, пишет medicalxpress.com.
«Мы часто оказываем помощь пациентам с инсультом, исходы которых мы не можем объяснить - и когда я говорю о результатах, я имею в виду инвалидность в результате инсульта», - сказала соавтор исследования доктор Наталья Рост, руководитель отделения инсульта в Массачусетской больнице общего профиля.
«Часто мы не можем предсказать, какие пациенты будут чувствовать себя хорошо и почему, и это еще больше усложняется различиями в результатах у мужчин и женщин», - сказал Рост в пресс-релизе больницы.
Чтобы узнать больше о половых различиях при инсульте, исследователи изучили более 1000 снимков мозга пациентов с ишемическим инсультом. Ишемический инсульт вызывается блокировкой кровотока в головном мозге.
Они обнаружили, что тяжесть инсульта у женщин связана с поражениями (участками повреждения тканей) в левом полушарии головного мозга, вблизи кровеносных сосудов в задней части мозга или рядом с ней.
«В нашем исследовании у нас была возможность связать конкретные поражения с тяжестью инсульта у мужчин и женщин, и мы смогли фактически показать, что поражения в левой задней <задней> части мозга приводят к более тяжелой степени инсульта у женщин, чем у мужчин», сказала соавтор исследования доктор Анна Катарина Бонхофф, научный сотрудник MGH.
По словам исследователей, выявление специфичных для пола областей повреждения головного мозга , которые связаны с определенными нарушениями после ишемического инсульта, может привести к более «сексуальным» методам лечения.
Например, женщины с инсультом, поражающим уязвимые области, могут получить больше пользы от операции по удалению сгустка крови, чем мужчины, - предположили они.
«Помощь при остром инсульте с учетом сексуальной ориентации может облегчить бремя болезни на уровне отдельного пациента, а также на более широких и социально-экономических уровнях», - пишут исследователи.
Результаты были недавно опубликованы в журнале Nature Communications .