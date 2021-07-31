У полностью привитых Pfizer выявили шесть устойчивых симптомов коронавируса
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У полностью привитых Pfizer выявили шесть устойчивых симптомов коронавируса

2:00:477/31/2021Фото: pxfuel.com
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Новое исследование, проведенное в Израиле, выявило «стойкие симптомы» коронавируса через шесть недель после того, как люди получили укол от Pfizer.

шприц
Кто полностью привит, выявлены шесть устойчивых симптомов COVID-19

Последние данные свидетельствуют о том, что количество случаев коронавируса в Великобритании сократилось, что знаменует решительный сдвиг в борьбе с пандемией. Положительная тенденция, вероятно, сводится к индуцированному вакцинами коллективному иммунитету. Однако прорывные инфекции все же могут возникать у полностью вакцинированных. Новое исследование, проведенное в Израиле, выявило «стойкие симптомы» коронавируса через шесть недель после того, как люди получили укол от Pfizer.

Случаи коронавируса, похоже, "сохраняются стабильно", заявил сегодня Тим Спектор OBE, ведущий научный сотрудник приложения ZOE COVID Study и профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона. Данные в подавляющем большинстве отражают успех внедрения вакцины среди населения. Однако получение двойного укола автоматически не означает, что вы не испытаете прорывной инфекции, пишет express.co.uk.

Новое израильское исследование Израильское исследование показало, что медицинские работники заразились COVID-19, даже несмотря на то, что они были вакцинированы, и у 19 процентов из них все еще сохранялись симптомы через шесть недель.

«Несмотря на высокую эффективность вакцины на основе матричной РНК BNT162b2 <вакцины Pfizer> против тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом 2 (SARS-CoV-2), сообщалось о редких прорывных инфекциях, в том числе среди медицинских работников», - пишут исследователи.

В крупнейшем медицинском центре Израиля исследователи определили  инфекции, выполнив обширную оценку медицинских работников, у которых были симптомы (включая легкие симптомы) или имело место известное заражение.

Среди 1497 полностью вакцинированных медицинских работников, по которым имелись данные, было зарегистрировано 39 случаев повторного заражения.

Большинство случаев прорыва были легкими или бессимптомными, хотя у 19 процентов были постоянные симптомы (до шести недель).

74% пациентов также имели высокую вирусную нагрузку в какой-то момент во время инфицирования.

Через шесть недель после постановки диагноза 19 процентов сообщили о наличии «длительных симптомов Covid-19», сообщили исследователи.

К ним относятся длительная потеря обоняния, постоянный кашель, усталость, слабость, одышка или миалгия.

Девять заболевших взяли отпуск на работу сверх 10 дней обязательного карантина; из них четверо вернулись к работе в течение двух недель.

Один работник еще не вернулся через шесть недель.

Плюсы и минусы вакцины

Важно отметить, что вакцинация в подавляющем большинстве перевешивает риски, связанные с отказом от вакцинации.

Различные исследования, такие как одно, опубликованное в прошлом месяце Общественным здравоохранением Англии (PHE), показывают, что эффективность Pfizer против Covid составляет не менее 96 процентов.

Более того, длительные эффекты Covid, наблюдаемые у непривитых, по-прежнему вызывают серьезную озабоченность.

Многие люди чувствуют себя лучше через несколько дней или недель, и большинство из них полностью выздоравливает в течение 12 недель. Но у некоторых людей симптомы могут длиться дольше.

Вероятность появления долговременных симптомов, похоже, не связана с тем, насколько вы больны, когда впервые заразились COVID-19.

Люди, у которых вначале были легкие симптомы, все еще могут иметь долгосрочные проблемы.

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