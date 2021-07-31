Как избавиться от крапивы на даче? Три способа

Крапива жгучая может выжить в самых разных климатических условиях, но как эффективно избавиться от этого растения?
Крапива двудомная растет во многих странх, особенно на заброшенных и запущенных участках сада. Они образуют пучки вертикальных стеблей с листьями, покрытыми крошечными волосками, которые при контакте с кожей вызывают болезненные укусы. Express.co.uk составил руководство с советами по уходу за садом без крапивы.
Крапива двудомная - ценный источник пищи для многих насекомых в Великобритании.
Растение имеет несколько важных применений в качестве трав, но они также являются обычным сорняком, который со временем может широко распространиться.
Крапива может за очень короткое время охватить бордюры и неровную землю, конкурируя с садовыми растениями и создавая опасность из-за их жалящих волосков.
Многолетняя и однолетняя крапива считаются сорняками, даже если у вас есть место, чтобы их оставить.
Крапива имеет важное применение - она служит источником пищи и средой обитания для некоторых существ, включая бабочек.
Птицы, питающиеся семенами, в том числе снегири, серины и сискинды, получают пользу от крапивы, которую оставили для проращивания семян.
Эти растения также полезны для садоводов, желающих создать собственное жидкое удобрение с высоким содержанием азота.
Крапива может вырасти до 1,2 метра в высоту.
Как избавиться от крапивы
Многолетняя крапива доставляет наибольшие хлопоты, когда она растет на рыхлой, недавно возделанной почве с высоким уровнем фосфатов.
Стержни скользящей поверхности могут выходить на значительное расстояние.
Эти растения укореняются в узлах и дают воздушные побеги.
Однолетняя крапива не имеет устойчивых корней и дает очень большое количество семян с раннего возраста.
Растение любит плодородную почву, богатую органическими веществами.
Крапива - серьезный сорняк в огородах.
Крапива может быть очень терпимой к суровому климату и легко прорастает из семян, что означает, что ее трудно удалить.
Лучший способ удалить крапиву без химикатов - срезать ее в начале лета, прежде чем она начнет цвести.
Во избежание укусов обязательно наденьте перчатки, длинные рукава и брюки.
Используйте садовую вилку, чтобы выкопать корни растений и регулярно рыхлить грядки, где они расположены, чтобы убить рассаду крапивы двудомной.
Кроме того, регулярно стригите газон, чтобы убить крапиву.
Измельченные стебли и листья крапивы можно добавлять в компостные кучи, что ускоряет процесс разложения.
Вы также можете убить крапиву с помощью средства для уничтожения сорняков, опрыскав его системным средством для борьбы с сорняками, содержащим глифосат.
Глифосат является неизбирательным системным средством от сорняков, которое убивает любое растение, которого касается, и таким образом защищает близлежащие растения пластиковой пленкой перед опрыскиванием.
Опрыскивайте крапиву в начале лета перед цветением и снова в сентябре, если необходимо.
Следующей весной вы должны выкопать уцелевшую крапиву с корнем.
Советы по удалению крапивы
Вы должны естественным образом нанести на грядки толстый слой органической мульчи.
Соль может убить крапиву, но ее следует избегать, так как она может убить все, что посажено в почве.
Не добавляйте корни крапивы в домашние компостные кучи, так как они могут повторно укорениться и начать расти.