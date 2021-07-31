Когда правильно обрезать фуксию: 6 полезных советов

Фуксия - прекрасное летнее растение из-за своих красивых цветов, но когда вы должны обрезать эти кустарники?
Фуксии необходимо обрезать каждый год, чтобы обеспечить лучшее цветение во время сезона цветения. Обрезка также будет держать растение под контролем и улучшить общее состояние растений. Фуксии нуждаются в специальной обработке, чтобы стимулировать развитие и сильный рост, когда цветы появляются в конце лета, пишет express.co.uk.
Фуксии - великолепные растения, известные своими свисающими цветами, напоминающими драгоценные камни.
Они цветут большую часть лета и, как правило, не требуют значительного ухода.
Регулярная обрезка сохранит ваши цветы фуксии яркими и яркими.
Эти листопадные кусты легко выращивать и цвести с середины лета.
После укоренения растения фуксии достаточно самодостаточны в отношении воды.
Однако, если погода особенно сухая, им может потребоваться хороший полив, чтобы компост оставался влажным, но не промокшим.
Есть выносливые и нежные виды фуксий, которые требуют разного ухода.
Выносливые фуксии могут выжить на открытом воздухе зимой, тогда как нежные фуксии нуждаются в защите в холодные месяцы.
Когда обрезать фуксии
Выносливые фуксии, оставленные в саду, не трогайте до конца зимы.
В самые холодные месяцы следует оставлять старые наросты на месте, так как это поможет защитить крону растения.
Если оставить растение наедине с собой на зиму, это также снизит риск заражения через порезанные раны.
Вы должны обрезать морозостойкие фуксии в конце марта или в апреле, как только начнут появляться новые отростки.
В более холодных частях Великобритании вам следует дождаться полного исчезновения риска заморозков, прежде чем обрезать растение.
Обрежьте растение острыми секаторами, чтобы не повредить его.
Обрежьте каждый стебель до пары листовых почек на высоте от 2,75 до 4 дюймов над землей.
Нежные фуксии, которые нужно перезимовать под укрытием, нужно собирать к концу сентября перед первыми морозами в году.
Затем эти растения нужно будет посадить в горшок и урезать примерно наполовину.
Обязательно удалите как можно больше листьев.
Когда наступит весна, вы должны обрезать все слабые побеги и обрезать все стебли до самой нижней пары хороших почек.
Лучшие советы
По мере появления новых боковых побегов прищипывайте эти кончики роста через каждые три набора листьев, пока растение не достигнет желаемого размера.
Выщипывание кончиков поможет вам вырастить более густое растение.
Ни в коем случае не обрезайте растение осенью, так как это может стать причиной заражения вредителями и болезнями.
Не волнуйтесь, если некоторые стебли отмирают естественным путем - это нормально для фуксий.
Стандартные фуксии всегда следует перезимовать в незамерзающих местах, даже если сорт морозостойкий, так как основной стебель подвержен морозам в суровые зимы.
Если оставить ростки предыдущего сезона на зиму, это обеспечит дополнительную изоляцию нижним частям стеблей.