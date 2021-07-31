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Чистка вытяжки: четыре опасности грязной вытяжки для человека

3:30:547/31/2021Фото: pxfuel.com
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Избыточная влажность в вытяжном шкафу создает жизнеспособную среду для размножения плесени и бактерий на кухне.

вытяжка
Когда люди готовят еду каждый день, вытяжки отводят пар и дым, но повара часто пренебрегают их чисткой

Когда люди готовят еду каждый день, вытяжки отводят пар и дым, но повара часто пренебрегают их чисткой. Насколько опасна грязная вытяжка?

Уборка после приготовления жизненно важна для поддержания здоровья, так как при постоянном беспорядке в конечном итоге размножаются бактерии. Однако большинство людей со временем могут пренебречь своей вытяжкой, поскольку они собирают пыль, жир и грязь. Оставить вытяжку таким образом намного опаснее, чем не мыть духовку, пишет express.co.uk.

Насколько опасна грязная вытяжка?

Вытяжки требуют регулярной чистки, поскольку, оставленные на некоторое время, они могут представлять опасность для здоровья по нескольким причинам.

Специалисты по очистке рекомендуют людям, которые используют их «интенсивно», извлекать и очищать фильтр вытяжки каждые три-четыре месяца.

Долговечные угольные фильтры рассчитаны на пять глубоких чисток, а некоторых хватит на восемь.

Риск пожара

При длительном хранении вытяжки будут всасывать пыль и жир, которые скапливаются в фильтре.

Смазка легко воспламеняется, а это означает, что у тех, кто не чистит вытяжки, существует потенциальная опасность пожара в своем доме.

Все, что нужно для того, чтобы загореться, - это тепло, не обязательно открытое пламя.

Опасность дыма

Как только вытяжка накапливает достаточно жира, дыму некуда больше деваться.

Пар и дым останутся на кухне, создав еще одну опасность для здоровья.

Люди могут обнаружить, что у них проблемы с дыханием, или дым усугубляет хроническое респираторное заболевание, такое как астма.

Финансовая опасность

Если тепло и дым не могут покинуть кухню, он будет казаться огромным в комнате.

Со временем это приведет к тому, что на потолке или стенах будет накапливаться грязь, они трескаются и высыхают.

В конечном итоге это может повлечь за собой дополнительные расходы домовладельцев.

Плесень и бактерии

Избыточная влажность в вытяжном шкафу создает жизнеспособную среду для размножения плесени и бактерий на кухне.

Вытяжки предотвращают теплые и влажные условия, которые нравятся этим организмам.

Без хорошо функционирующей вытяжки люди могут найти очаги плесени на кухне, в том числе в шкафах.

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