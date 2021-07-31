Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 31 июля 2021 в России и мире

• День рождения Гарри Поттера (Harry Potter`s Birthday)
• День вспоминания любимых книжек
• Праздник чудотворной Калужской иконы Божией Матери
• День военно-морского врача ВМФ РФ
• Международный день африканской женщины (International Day of African Women)
• День памяти преподобного Иоанна Печерского, Многострадального
• День памяти святого мученика Иакинфа Амастридского
• Всемирный день рейнджера (World Ranger Day)
• День памяти святого мученика Емилиана Доростольского
• День необычных музыкальных инструментов (Uncommon Musical Instrument Awareness Day)
• Католический день памяти святого Игнатиуса Лойолы (Feast Day of Ignatius of Loyola)
• Международный день декора (International Decora Day)
• День малинового пирога (National Raspberry Cake Day) - США
• День авокадо (National Avocado Day) - США
• День собаки смешанной породы, День дворняги (National Mixed Breed Dog Day, National Mutt Day) - США
• День танца (National Dance Day) - США
• День «Прыгни в мармеладки» (National Jump for Jelly Beans Day) - США
• День донора (National Blood Donor Day) - Иран
• День начала революции - Конго
• День воинов (Hari Pahlavan) - Малайзия
• День казначейства (Dzien Skarbowosci) - Польша
• День памяти Удхама Сингха (Martyrdom Day of Shaheed Udham Singh) - Индия
• День гавайского флага (Ka Hae Hawaii Day) - США
• Праздник «Кер Пуджа» (Ker Puja) - Индия
• День сахарной ваты (National Cotton Candy Day) - США
• День осведомлённости о болезни Пертеса (Paddle for Perthes Disease Awareness Day) - США
• День пшеничных подушечек (Shredded Wheat Day) - США
• Именины у Мирона, Афанасия, Степана, Кузьмы, Ивана
• Омельянов день (Воробьиные ночи)
Важные события
1656 русская экспедиция отправилась к берегам озера Байкал.
1720 Пётр I отправился в плавание к берегам Финляндии.
1928 впервые на заставке киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» появился рычащий лев
1937 В ходе массовой операции НКВД в один день арестованы тысячи жителей Чечни.
1948 В СССР началась Августовская сессия ВАСХНИЛ.
1956 В Москве открылся Центральный стадион им. В. И. Ленина в Лужниках.
1957 принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии жилищного строительства в СССР», давшее начало строительству «хрущёвок».
1980 завершение полёта советского пилотируемого космического корабля Союз-36.
1991 компания «МММ» провела первую масштабную пиар-акцию, сделав в этот день проезд в московском метро бесплатным
1996 федеральный суд Нью-Йорка отменил законодательный акт, ограничивающий свободу слова в Интернете.
2005 Минобороны РФ лишил аккредитации американский телеканал «Эй-Би-Си», показавший в своём эфире интервью Шамиля Басаева. Об этом заявил министр обороны Сергей Иванов журналистам во Владивостоке.
2006 в России введена в обращение банкнота номиналом 5 тысяч рублей образца 1997 года.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend