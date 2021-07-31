Какой сегодня церковный праздник 31 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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31.07
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Какой сегодня церковный праздник 31 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:577/31/2021Фото: Wikimedia Commons
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В этот праздник принято ходить в баню. Люди стараются задобрить банника (духа бани). Для этого в баню принято заходить с поклоном, предварительно сняв с шеи крест.

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Православные праздники 31 июля

Мученика Емилиана Доростольского
Мученика Иакинфа Амастридского
Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского
Преподобных Памвы, затворника Печерского и Памвы (Памво) пустынника, Нитрийского

Народные праздники

Омельянов день

Этот народный праздник посвящен памяти мученика Емилиана Доростольского.

К этому сроку люди завершают жатву. После работы сельскохозяйственные орудия складывают кругом, после чего их окропляют святой водой.

В этот праздник принято ходить в баню. Люди стараются задобрить банника (духа бани). Для этого в баню принято заходить с поклоном, предварительно сняв с шеи крест. Для духа оставляют мыло, полотенце веник и воду.

Если на верхушке березы пожелтели листья, а крона стоит зеленая, то осень наступит раньше срока.

Приметы


  • Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.
  • Если день жаркий – декабрь будет холодным.
  • Листья березы к 31 июля желтеют, начиная с верхушки – осень будет ранней
  • Еловые шишки находятся только на верхушках деревьев – примета того, что морозы будут нескоро, не раньше января.
  • Мухи льнут и больно кусают – к ненастью.

Источник: my-calend

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