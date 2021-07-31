Какой сегодня церковный праздник 31 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 31 июляМученика Емилиана Доростольского
Мученика Иакинфа Амастридского
Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского
Преподобных Памвы, затворника Печерского и Памвы (Памво) пустынника, Нитрийского
Народные праздники
Омельянов день
Этот народный праздник посвящен памяти мученика Емилиана Доростольского.
К этому сроку люди завершают жатву. После работы сельскохозяйственные орудия складывают кругом, после чего их окропляют святой водой.
В этот праздник принято ходить в баню. Люди стараются задобрить банника (духа бани). Для этого в баню принято заходить с поклоном, предварительно сняв с шеи крест. Для духа оставляют мыло, полотенце веник и воду.
Если на верхушке березы пожелтели листья, а крона стоит зеленая, то осень наступит раньше срока.
Приметы
- Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.
- Если день жаркий – декабрь будет холодным.
- Листья березы к 31 июля желтеют, начиная с верхушки – осень будет ранней
- Еловые шишки находятся только на верхушках деревьев – примета того, что морозы будут нескоро, не раньше января.
- Мухи льнут и больно кусают – к ненастью.
Источник: my-calend