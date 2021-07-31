Календарь дачника на 31 июля 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?

31 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Третья четверть (наступит 31.07.2021 в 16:18)». Это 21 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец. Процент освещенности Луны составляет 52%. Восход Луны в 23:11, а закат в 13:24.
Хронология лунных дней
- 21 лунный день c 23:00 30.07.2021 по 23:11 31.07.2021
- 22 лунный день c 23:11 31.07.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Телец (+)
Луна в знаке Телец. Это очень плодородный знак, высокопродуктивный. У растений, посеянных и посаженных при этом знаке, формируется большой урожаи, плоды дольше хранятся, однако на семенные цели он не годится, т.к. семена плохо хранятся и имеют низкую всхожесть.
Посеянные в этом знаке растения долго не всходят, зато всходы очень дружные. У них много побегов, обильное, продолжительное и красивое цветение, крепкая корневая система, неплохая урожайность, растения будут коренастыми и невысокими.
Эти растения хорошо переносят перепады температуры и обладают повышенной зимостойкостью, но часто болеют и дают семена невысокого качества.
Благоприятно в тельце:
- замачивание и проращивание семян, посев и посадка на хранение, но не на семена любых растений — всё то, что растет медленно: деревья, кустарники, многолетники и т.д. Особенно, если эти растения должны быть крепкими, коренастыми и стойкими, чтобы успешно могли перезимовать;
- полив, рыхление, но не в зоне корней, чтобы их не повредить;
- покос трав, обрезка для усиления роста побегов, прививка, прищипка;
- заготовка корней лекарственных растении, внесение удобрений, закладка компоста и прополка сорняков;
- срезка цветов, т.к. они лучше хранятся при транспортировке и долго стоят в воде;
- выкопка луковичных;
- уборка на долгую сохраняемость;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны посев и посадка в Тельце следующих культур:
- овощных: арахис, бахчевые, бобовые, дайкон, капуста (белокочанная, брокколи, кольраби, красная, цветная), кабачки, картофель, лагенария, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, перец (сладкий и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, репа;
- пряно-зеленых: артишок, валериана, капуста, кориандр, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, шпинат, щавель;
- плодово-ягодных: вишня, груша, земляника, облепиха, слива, черешня, шиповник, яблоня;
- полевых: кукуруза, подсолнечник;
- цветов: бархатцы, георгин, гиацинт, гладиолус, душистый горошек, ирис, крокус, лилейные, настурция, нарцисс, тюльпан, шалфей;
- комнатных растений: бегонии декоративно-цветущие (клубневая, многоцветковая, зимоцветная), каланхоэ Блосфельда и Мангина, фиалка узамбарская, цикламен персидский, ампельные пеперомии (лазящая, крупнолистная, стелющаяся), первоцвет (примула) — мягковатый, обратноконический, китайский, синнингия.
Не благоприятно в тельце:
- рыхление в зоне корней;
- пересадка.
21 лунный день (+)
31 июля 2021 года в 12:00 — 21 лунный день. День активных действий в огороде и саду. В этот день имеются все шансы избавиться от всего, что приносит вред.
Рекомендуется в 21 лунный день:
- уборка корнеплодов, насыщенных полезными элементами, а так же уборка лекарственных растений;
- обрезка деревьев, прививки, подкормка, особенно, прикорневая.
Не рекомендуется в 21 лунный день:
- прищипка и пикирование;
- обильный полив.
Третья четверть (±)
Луна находится в фазе Третья четверть. Время нисходящей Луны - это "время посадок". При нисходящей Луне, когда Луна находится в знаках Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы и Скорпион соки опускаются и способствуют развитию корней.
Влияние дня недели (±)
День недели - суббота. Этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.
В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.
Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.
Источник: mirkosmosa