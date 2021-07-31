Какой будет погода в последний день июля в Бердске и почему срочно нужно сходить в баню

Метеорологическая обстановка на 31 июля в Бердске от МЧС:
переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10 °С, местами до +15 °С, днём +22, +27 °С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 31.07-02.08 сохранится высокая пожароопасность (4 класса).
Народный праздник Омельянов день отмечается 31 июля 2021 года
Традиции и обрядыВ этот день люди часто завершают жатву. По окончании работ они располагают орудия труда кругом на полосе. После того как священник отслужит молебен, он окропляет их святой водой.
В Омельянов день люди ходят в баню. Париться в ней нужно с соблюдением определенных правил, иначе легко обидеть или рассердить банника – духа, который там обитает. Он может швырнуть камнем или окатить кипятком того, кто ему не понравился. Чтобы задобрить банника, в помещение нужно входить с легким поклоном, без креста на шее, оставлять для него мыло, полотенце, веник и воду. Саму баню следует содержать в постоянной чистоте и стараться помыться в первые два пара. Желательно не находиться в ней одному вечером или ночью.