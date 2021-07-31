Какой будет погода в последний день июля в Бердске и почему срочно нужно сходить в баню
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Какой будет погода в последний день июля в Бердске и почему срочно нужно сходить в баню

6:30:207/31/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +5, +10 °С, местами до +15 °С, днём +22, +27 °С
Температура воздуха ночью +5, +10 °С, местами до +15 °С, днём +22, +27 °С

Метеорологическая обстановка на 31 июля в Бердске от  МЧС:

переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10 °С, местами до +15 °С, днём +22, +27 °С.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 31.07-02.08 сохранится высокая пожароопасность (4 класса).

Народный праздник Омельянов день отмечается 31 июля 2021 года

Традиции и обряды

В этот день люди часто завершают жатву. По окончании работ они располагают орудия труда кругом на полосе. После того как священник отслужит молебен, он окропляет их святой водой.

В Омельянов день люди ходят в баню. Париться в ней нужно с соблюдением определенных правил, иначе легко обидеть или рассердить банника – духа, который там обитает. Он может швырнуть камнем или окатить кипятком того, кто ему не понравился. Чтобы задобрить банника, в помещение нужно входить с легким поклоном, без креста на шее, оставлять для него мыло, полотенце, веник и воду. Саму баню следует содержать в постоянной чистоте и стараться помыться в первые два пара. Желательно не находиться в ней одному вечером или ночью.

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
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Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
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