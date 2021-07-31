Первая крупная после Уханя вспышка коронавируса зафиксирована в Китае

В Китае новый всплеск заражения коронавирусом — пока зафиксировано 200 случаев, но китайский власти считают, что данная вспышка самая серьезная после Уханя, где впервые был обнаружен коронавирус.
По мнению местного руководства, вирус прилетел из России, заражение произошло от уборщиков самолетов, которые обрабатывали судно, прилетевшее в КНР 10 июля. Аэропорт девятимиллионного Нанкина закрыт до 11 августа. В настоящее время идет тестирование всех жителей города и приезжих, которые там оказались.
Известно что в 13 других городах, в том числе и Пекине обнаружены случаи заражения «дельта» штаммом. По словам местных властей, вспышка была зафиксирована на ранней стадии и есть возможность предотвратить распространение коронавируса при помощи введения карантинных мер и перекрытия границ.
Как сообщал "Весь Искитим", первые случаи заражения новым коронавирусом обнаружили в китайском Ухане еще в 2019 году.