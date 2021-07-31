О чем нужно обязательно помолиться пред ликом чудотворной Калужской иконы Божией Матери в праздник 31 июля?
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31.07
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О чем нужно обязательно помолиться пред ликом чудотворной Калужской иконы Божией Матери в праздник 31 июля?

9:40:507/31/2021Фото: Правми
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На оригинале Богородица изображена в темных одеждах и с синим покрывалом на голове, однако списки могут содержать синий и красный цвета. 

икона
На данном лике нет младенца Иисуса Христа

Если вы когда-то увидите икону Богородицы, на которой она изображена одна с книгой в руках, знайте, что перед вами чудотворная икона Калужской Божией Матери. Богородица изображена на ней в тот момент, когда к ней явился Архангел Гавриил и сообщил о том, что ей предстоит стать матерью Сына Божьего.

На оригинале Богородица изображена в темных одеждах и с синим покрывалом на голове, однако списки могут содержать синий и красный цвета.

Эта уникальная в своем роде икона почитается особым образом верующими не один раз в год: 15 сентября, 31 июля и 25 октября. В дни ее почитания всегда проводится Всенощное бдение, а на утро - Божественная литургия. Самая торжественная служба проводится в Калужской области, потому что икона именно там была обретена и хранилась на протяжении веков. По сей день икона продолжает оставаться в Калуге и покровительствовать ее жителям.

С молитвами перед этой иконой к Богородице обращаются об исцелении от тяжелых болезней, в том числе и от паралича, глухоты и немоты, о защите и укреплении в вере, о наставлении на путь истинный, об избавлении от грехов, о мире в семье, о защите от несправедливости, о помощи в принятии трудных решений.

Молитва


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