О чем нужно обязательно помолиться пред ликом чудотворной Калужской иконы Божией Матери в праздник 31 июля?

Если вы когда-то увидите икону Богородицы, на которой она изображена одна с книгой в руках, знайте, что перед вами чудотворная икона Калужской Божией Матери. Богородица изображена на ней в тот момент, когда к ней явился Архангел Гавриил и сообщил о том, что ей предстоит стать матерью Сына Божьего.
На оригинале Богородица изображена в темных одеждах и с синим покрывалом на голове, однако списки могут содержать синий и красный цвета.
Эта уникальная в своем роде икона почитается особым образом верующими не один раз в год: 15 сентября, 31 июля и 25 октября. В дни ее почитания всегда проводится Всенощное бдение, а на утро - Божественная литургия. Самая торжественная служба проводится в Калужской области, потому что икона именно там была обретена и хранилась на протяжении веков. По сей день икона продолжает оставаться в Калуге и покровительствовать ее жителям.
С молитвами перед этой иконой к Богородице обращаются об исцелении от тяжелых болезней, в том числе и от паралича, глухоты и немоты, о защите и укреплении в вере, о наставлении на путь истинный, об избавлении от грехов, о мире в семье, о защите от несправедливости, о помощи в принятии трудных решений.
Молитва