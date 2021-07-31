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Категорические запреты и особые дела 31 июля в день иконы Калужской Богоматери

10:40:217/31/2021Фото: Правмир
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В момент своего обретения икона явила и первое свое чудо исцеления, простив и подарив излечение девушке, которая неуважительно отнеслась к обретенному лику и плюнула на него.

икона
Богородица изображена одна

Сегодня, 31 июля, наступил один из дней особого празднования необычной чудотворной иконы Божией Матери Калужская. Этот святой лик покровительствует всем жителям Калужской области, поскольку была именно там обретена и хранилась на протяжении всего времени и по сей день в Калуге. Она не раз спасала весь город от врага, от эпидемий, в частности чумы и холеры, а также явила великое множество чудесных исцелений.

Изображение Богородицы крайне нетипично для традиций православия - Она изображена одна с молитвословом или священным писанием в руках в момент получения вести от Архангела Гавриила о предстоящем рождении Иисуса Христа.

В момент своего обретения икона явила и первое свое чудо исцеления, простив и подарив излечение девушке, которая неуважительно отнеслась к обретенному лику и плюнула на него - девушка Евдокия упала тут же, за кощунство разбитая параличом. Богородица явилась к ее родителям и сказала, как отслужить молебен, чтобы их дочь поправилась. Родители все выполнили и Евдокия исцелилась, впоследствии полностью переменив свое нечестивое поведение.

Традиции и запреты

Каждый год в этот день в храмах проводятся Всенощные бдения, а на утро совершается Божественная литургия с прославлением Богородицы. Самые пышные торжества проходят в Калужской области. Верующие посещают храмы и приносят свои молитвы и благодарности Богородице.

В этот праздник люди стараются отложить работу, особенно тяжелую, на другой день.

Считается, что в этот день хорошо держать пост - не есть мясо, птицу, молоко и яйца, но и в посте нельзя переедать.

Категорически запрещено в этот день вести себя нечестиво, сквернословить, ругаться, плеваться. Нельзя отказывать в помощи другим людям.

Запрещалось в этот день играть свадьбы. Церковного запрета на это не было, однако среди людей такой запрет имел место быть - по давним наблюдениям пары, создавшие сегодня семью, долго вместе не живут и расходятся.

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