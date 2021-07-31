"Мусорку двигают ради политических очков": Жители Бердска возмущены "самоуправством"
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"Мусорку двигают ради политических очков": Жители Бердска возмущены "самоуправством"

12:56:257/31/2021Фото: Предоставлено читателем Курьер. Среда. Бердск
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Четыре пятиэтажки в микрорайоне - №54-58 — счастливы, что избавятся от мусорки. Но у живущих в доме №63 это совсем не вызывает восторга. Они недоумевают: почему с ними не согласовали перестановку.

Новая контейнерная площадка для мусора появится в Микрорайоне накануне выборов
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Жители Микрорайона Бердска возмущены переносом мусорной площадки. В «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Оксана, живущая в доме №63. По ее словам, теперь она будет «любоваться прекрасным видом из окна» в виде мусорных контейнеров.

- Вдруг подрядилась срочно сооружать новую контейнерную площадку «Партия пенсионеров». Старшие по домам так говорят. Мусорку переместили от одного дома к другому. Тем самым создали удобства одним за счет других. Была парковка возле школы №5. Раньше хоть на нее смотрели, сейчас на мусорные контейнеры будем, - рассказала Оксана.

По ее предположениям, земля, на которой сооружают новое место под мусорку, является муниципальной, а не дворовой территорией. Бердчанка сомневается, что назначение земли — контейнерная площадка. Хотя, скорее всего, нормы отступа от ближайшего дома соблюдены.

Микрорайоновцы сообщают, что кроме главного «пенсионера» Евгения Коржова на местных округах они никого из его соратников-кандидатов не видят.
- О каждой поднятой ветке он быстренько делает рассылку в вацапе по старшим по домам, дескать, ведут работу на округах, заботятся о людях. А на чьи деньги он, интересно, заливал площадку под контейнер? Это точно не управляющая компания, - рассказали старшие по домам.

Четыре пятиэтажки в микрорайоне - №54-58 — счастливы, что избавятся от мусорки. Но у живущих в доме №63 это совсем не вызывает восторга. Они недоумевают: почему с ними не согласовали перестановку. Или нужны на выборах голоса именно тех домов?

- С одной стороны дело хорошее — перенос мусорки подальше от домов. Только почему-то делается все через одно место. Почему не показали проект жителям 63-го дама? Будет ли там стена или останется все открыто и безобразно? Слишком явно пытаются набрать политические очки. По меньшей мере некрасиво. И на чьи деньги это "благо"? - интересуются старшие по домам в Микрорайоне.

Позвонившая в «Курьер. Среда. Бердск» Оксана рассказала, что обратиться в городскую администрацию в поисках ответа. Редакция в свою очередь тоже направит запрос — на каком основании перенесли контейнерную площадку, кто реально ее соорудил и при чем здесь новоявленная «Партия пенсионеров».

Как позже прокомментировал Евгений Коржов, он не имеет отношения к новой контейнерной площадке.

- Это делает не Коржов, а управляющая компаний "Прогресс". Я видел разрешительные документы от отдела ЖКХ. Есть постановление главы, где контейнерная площадка на кадастровом плане перемещена. Ее не должно быть у ЦТП, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Коржов.

Он действительно сфотографировал начало работ и разослал фото старшим по домам, сообщив, что прекращаются "два года шатаний".

- У "Прогресса" наступило время. Я знаю эту проблему. И вот выделена муниципальная территория. Здесь будет размещаться контейнерная площадка со всеми разрешенными нормами, - рассказал Евгений.

Отметим, что руководит УК "Прогресс" Андрей Пилько. Он действующий депутат бердского горсовета, член фракции "Единая Россия". Пилько вновь баллотируется в депутатский корпус Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», «Партия пенсионеров» появилась в Бердске в мае 2021 года, в преддверии выборов депутатов горсовета Бердска. Возглавляет местное отделение Евгений Коржов, который до недавнего времени работал в «Единой России».

Впрочем, политологи полагают, что «пенсионеры» - это проект единороссов, что это спойлер, призванный оттянуть голоса у независимых или оппозиционных кандидатов. Делается это для того, чтобы в представительный орган местной власти прошло максимальное число «нужных» депутатов. Так будет проще отстаивать интересы вовлеченных элит.

- Избиратели должны верить только тем, кого и чьи дела они знают лично. Любой новый неизвестный человек оказывается, как правило, хуже. Наша политика устроена так, что если ты не знаешь кандидата, то он точно хуже того, который тебе уже известен. Самое глупое, что может сделать избиратель, - это голосовать за красивое название партии, только потому, что оно содержит какие-то слова, типа «справедливый», «пенсионеры». В названиях партий и их программах пишут ровно то, что избиратели хотят услышать. Никакого отношения к тому, что партия делает реально, это не имеет, - посоветовал бердчанам политический обозреватель Тайги.инфо Алексей Мазур.

В списке кандидатов в депутаты горсовета Бердска значится 218 фамилий. Их число может измениться только в сторону сокращения, поскольку этап выдвижения завершился 28 июля, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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