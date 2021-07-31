Можно ли посещать кладбище и работать в огороде 31 июля в праздник Калужской иконы Божией Матери

31 июля православные верующие особым образом чтят чудотворный лик Богородицы - икону Калужскую. В храмах прошли накануне Всенощные бдения. а с утра будут проводиться праздничные богослужения и будет отслужена Божественная литургия.
Принято в этот праздник молиться Пресвятой Богородице с благодарностью за то. что мы имеем, а также просить ее о помощи в молитвах. Данный чудотворный лик был обретен в Калуге, где по сей день и хранится оригинал этой сильной иконы. Самые сильные чудеса данная икона явила в исцелениях людей от тяжелейших заболеваний, среди которых были параличи, глухота, немота, а также тяжелые увечья.
Церковных запретов в этот день не существует, потому что праздник не относится к великим, а потому не запрещается сегодня работать, в том числе и на земле, также не запрещено ходить на кладбище и устраивать поминовения.
По лунному календарю сегодня, 31 июля 2021 года, луна продолжает убывать и расположилось ночное светило в созвездии Тельца. Знак относится к плодородным, а потому огородные и дачные работы очень благоприятны. Из запрещенной работы сегодня только рыхление почвы в зоне корней - повредить корни растений сегодня нельзя.
Перед посещением кладбища желательно посетить храм, где помолиться об упокоении души ваших умерших родных и близких. Священнослужители напоминают, что для умерших важна от нас только молитва и память, а посещение места захоронений мы осуществляем только с целью поддержания их в порядке. Туда можно приносить цветы, церковную свечу, чтобы помолиться. Не стоит приносить угощения для оставления их на могилах - это следование языческим традициям. Трапезное поминовение должно быть домашним.