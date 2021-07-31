3 чудесных исцеления пред иконой Божией Матери Калужская в праздник святого лика 31 июля
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3 чудесных исцеления пред иконой Божией Матери Калужская в праздник святого лика 31 июля

12:20:257/31/2021Фото: Оптина пустынь
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Все случаи исцеления происходили после того, как Богородица являлась во сне к больным или к их родственникам и всем им она говорила идти в храм, где хранится Калужская икона, и молиться перед нею искренне.

икона
Пред данным ликом часто молятся об исцелении

Очень необычную, нетрадиционную для православия икону Божией Матери Калужская, сегодня, 31 июля, почитают православные. На данной иконе Богородица изображена в тот момент, когда ей Архангелом Гавриилом была принесена весть о скором рождении Иисуса Христа. Богородица изображена с книгой в руке, она в темных одеждах и с черным покрывалом на голове. На списках ее могут изображать в синих или красных одеждах с белым покрывалом.

Икона была обретена в селе Тинькове Калужской области, а на сегодняшний день оригинал хранится в Кафедральном соборе города Калуги. Она является покровительницей всех жителей этой области - она спасала город от вторжения врагов и отводила эпидемии холеры и чумы. Помимо этого, данный лик явил много исцелений от тяжелых заболеваний.

Так, она излечила девушку от паралича, глухоты и немоты, родители которой отслужили молебен пред данной иконой.

Она излечивала пару, у которой все дети рождались мёртвыми. Муж и жена горячо молились данной иконе, в результате чего у них родилась дочь и осталась живой.

Были известны и другие случаи излечения от паралича, от тяжелых увечий конечностей. Она излечивала людей от полной слепоты и от других болезней, которые врачи не могли вылечить.

Все случаи исцеления происходили после того, как Богородица являлась во сне к больным или к их родственникам и всем им она говорила идти в храм, где хранится Калужская икона, и молиться перед нею искренне. Были случаи, когда люди долго искали икону и не могли найти, тогда она указывала, как к ней добраться. Люди, находящие икону узнавали лик Богородицы - ко всем она являлась именно в таком образе.

По сей день страждущие едут к данной иконе, чтобы отслужить молебны и принести свои просьбы - Богородица не отказывает никому.

Молитва


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