3 чудесных исцеления пред иконой Божией Матери Калужская в праздник святого лика 31 июля

Очень необычную, нетрадиционную для православия икону Божией Матери Калужская, сегодня, 31 июля, почитают православные. На данной иконе Богородица изображена в тот момент, когда ей Архангелом Гавриилом была принесена весть о скором рождении Иисуса Христа. Богородица изображена с книгой в руке, она в темных одеждах и с черным покрывалом на голове. На списках ее могут изображать в синих или красных одеждах с белым покрывалом.
Икона была обретена в селе Тинькове Калужской области, а на сегодняшний день оригинал хранится в Кафедральном соборе города Калуги. Она является покровительницей всех жителей этой области - она спасала город от вторжения врагов и отводила эпидемии холеры и чумы. Помимо этого, данный лик явил много исцелений от тяжелых заболеваний.
Так, она излечила девушку от паралича, глухоты и немоты, родители которой отслужили молебен пред данной иконой.
Она излечивала пару, у которой все дети рождались мёртвыми. Муж и жена горячо молились данной иконе, в результате чего у них родилась дочь и осталась живой.
Были известны и другие случаи излечения от паралича, от тяжелых увечий конечностей. Она излечивала людей от полной слепоты и от других болезней, которые врачи не могли вылечить.
Все случаи исцеления происходили после того, как Богородица являлась во сне к больным или к их родственникам и всем им она говорила идти в храм, где хранится Калужская икона, и молиться перед нею искренне. Были случаи, когда люди долго искали икону и не могли найти, тогда она указывала, как к ней добраться. Люди, находящие икону узнавали лик Богородицы - ко всем она являлась именно в таком образе.
По сей день страждущие едут к данной иконе, чтобы отслужить молебны и принести свои просьбы - Богородица не отказывает никому.
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