Свалке под Бердском быть: "И мы туда проситься будем принять наш мусор", заявил депутат Андрей Ковальский

Мусорная свалка у бердского кладбища на территории Искитимского района рано или поздно появится однозначно. При этом перерабатывающего завода, скорее всего, там не будет. Построят открытый полигон, аналогичный тому, что существует в Бердске с 1950-х годов. А нынешнюю свалку закроют, поскольку ее ресурс скоро выработается. Такое мнение высказал в интервью «Курьер. Среда. Бердск» депутат бердского горсовета Андрей Ковальский.
- У этой идеи нет ни одного сторонника. Никто не хочет, чтобы на этом месте располагался полигон. И я не хочу, и мама моя не хочет, и дети, и друзья мои не хотят. Но сколько лет будет работать существующий в Бердске полигон твердых коммунальных отходов? Он уже сейчас не соответствует требованиям. Туда возят мусор с закрытыми глазами. А построить там какой-то перерабатывающий комбинат... За много лет мы не нашли никаких возможностей, никаких ресурсов, - высказался Ковальский.
Он напомнил, что еще в 2016 году специалисты рассказывали, что бердская мусорная свалка «спокойно» может работать до 2030 года. Значит, осталось 9 лет. А через 10 «наш полигон кончится», считает депутат.
- А что дальше? Куда мы будем возить мусор? Бердчане высказывают протест, но говорят «Пусть глава думает». Так подскажите, как правильно сделать. Найдите альтернативу, - заявил Андрей Ковальский.
Вариант с удлинением транспортного плеча и повышением в связи с этим тарифа на вывоз мусора он считает неприемлемым.
- Что будет, если мы населению скажем о повышении тарифа? С другой стороны, он все равно повысится. А куда направить это транспортное плечо? Мы повезем мусор в Новосибирск или Академгородок? Думаете, там люди обрадуются нашему мусору? - вопрошает Ковальский.
Он высказался против строительства мусороперерабатывающего предприятия. В этом случае, по его мнению, повезут отходы сюда со всей Новосибирской области:
- В любом случае нужно думать, что делать дальше. Но идея строительства мусорозавода меня никак не радует. Мы со своим-то мусором не очень справляемся, а еще повезут ото всюду.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первоначально полигон на границе с Бердском был рассчитан на 120 тыс. кубометров мусора в год. Весной 2021 года проект изменили, сократив объемы в три раза — до 40 тыс. Соответствующие изменения внесли в постановление губернатора Новосибирской области.
- Такое решение приняла экспертиза — нового полигона хватит только на 40 тыс. кубометров. И нужно опираться не только на эмоции граждан. Приведу пример: вы не можете помешать собственнику соседнего офиса делать то, что он считает нужным. По закону. Что бы мы не говорили, сколько бы не кричали, но на решение Искитимского района мы повлиять не можем. Мы писали, просили пересмотреть место. Но они не нашли другого места. Юридически это свалка Искитимского района. И мы будем туда проситься принять наш мусор, - прокомментировал Андрей Ковальский.
Он напомнил, что тоже подписал протестное письмо от имени бердского депутатского корпуса в адрес искитимской власти с просьбой не открывать мусорный полигон на границе с Бердском. Но, говорит, сейчас обстоятельства складываются так, что свалке там быть.
Будущая свалка территориально близка к бердскому кладбищу, СНТ «Марьин лог» и аэродрому "Бердск-Центральный". Документы на государственную экспертизу подает ООО «Полигон». И именно по результатам этой процедуры будет ясно, появится ли мусорка под боком у бердчан. Ранее общественная экологическая экспертиза вынесла вердикт, что в этом месте не может быть полигона. Свалка будет строиться на условиях государственно-частного партнерства, инвестор вложит в него объемом 429 млн рублей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".