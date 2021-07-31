Пожар в четырехэтажке на ул. Попова в Бердске тушили три машины
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Пожар в четырехэтажке на ул. Попова в Бердске тушили три машины

8:39:097/31/2021Фото: ГУ МЧС по НСО
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Поздним вечером в пятницу бердские пожарные потушили огонь за 12 минут.

В Бердск Новосибирской области возгорание в жилом доме

В Бердск в пятницу вечером произошло возгорание в жилом доме, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

30 июля в 22:34 на ул. Попова в Бердск случился пожар  в жилом 4-этажном доме. В результате пожара на балконе, огнем поврежден мусор.

Полная ликвидация возгорания зафиксирована в 22:45. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.

Причины пожара и ущерб предстоит установить дознавателю отдела надзорной деятельности по Бердску. Не исключено, что на балкон попал горящий окурок.

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