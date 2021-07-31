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Смертельно опасный тренд набирает популярность в России

8:58:257/31/2021Фото: Курьер. Среда Бердск
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"Солнечные татуировки" появляются с помощью загара. Человек рискует заработать рак, мечтая блеснуть телом в соцсетях.

Пляж
Загорать можно до полудня и после 16 часов

В России набирает популярность смертельно опасный тренд. В соцсетях начали публиковать фотографии с "солнечными татуировками". Их делают с помощью трафарета во время загара. Но человек рискует стать пациентом онколога. Об этом предупредил косметолог Станислав Арканников.

"Тату" от загара может получиться только при интенсивном воздействии солнечных лучей, иначе рисунок будет смазанным и невыразительным. Поэтому люди загорают в середине дня, когда это особенно опасно. Зато они могут похвастаться в соцсетях своим разукрашенным телом.

"Безопасное время для загара – до десяти часов утра и с семнадцати часов до позднего вечера. Естественно, чтобы "солнечную татуировку" сделать в эти часы, придется потратить на эксперимент не один день, иначе разницу в цвете кожи не получишь. Поэтому такие манипуляции проводятся в период максимальной солнечной активности, а это может вызвать солнечный ожог", – цитирует Арканникова радио Sputnik.

Солнечный ожог может привести не только к временному повреждению кожи, но и к ускорению процессов ее старения, а главное – к онкологическому заболеванию, меланоме.

"Если на участке кожи, на котором находится такая татуировка, окажется обычная родинка, под действием солнечных лучей она может переродиться в злокачественное новообразование. А это уже может закончиться летальным исходом", – пояснил врач.

50 лет назад загорающие не подвергали себя такой серьезной угрозе, считает он. Но истончение озонового слоя приводит к увеличению солнечной активности и, соответственно, к рискам развития рака. А новый тренд он назвал сомнительным, призвав россиян отказаться от такого следования моде.

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