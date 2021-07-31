Запрет на экспорт бензина обсуждают в российском правительстве

В российском правительстве обсуждают идею ввести временные ограничения на вывоз бензина из страны для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Минэнерго может представить свои предложения уже в ближайшее время, заявил вице-премьер Александр Новак в пятницу.
"Мы сейчас рассматриваем это на самом деле, министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время. В принципе этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок", - сообщил он.
По мнению Новака, давление на цены на биржевых торгах сохраняется.
"Хотя они и выросли за вчерашний день, перед этим они несколько дней падали, то есть волатильная ситуация достаточная, надо рынок стабилизировать", - отметил вице-премьер.