Запрет на экспорт бензина обсуждают в российском правительстве
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Запрет на экспорт бензина обсуждают в российском правительстве

9:11:107/31/2021Фото: pixabay.com
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Минэнерго внесет свои предложения в ближайшее время. Это нужно для стабилизации на внутреннем рынке.

Правительство рассматривает идею ввести временный запрет на экспорт бензина

В российском правительстве обсуждают идею ввести временные ограничения на вывоз бензина из страны для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Минэнерго может представить свои предложения уже в ближайшее время, заявил вице-премьер Александр Новак в пятницу.

"Мы сейчас рассматриваем это на самом деле, министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время. В принципе этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок", - сообщил он.

По мнению Новака, давление на цены на биржевых торгах сохраняется.

"Хотя они и выросли за вчерашний день, перед этим они несколько дней падали, то есть волатильная ситуация достаточная, надо рынок стабилизировать", - отметил вице-премьер.

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