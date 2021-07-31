Массовую драку со стрельбой устроили иностранцы в "Ашане". Смотрите видео

Полицейские доставили более 30 задержанных в отделение МВД после массовой драки. Она произошла вечером 30 июля в "Ашане" в Москве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".
Участниками конфликта стали две группы людей, кто-то использовал травматический пистолет. Очевидец массовой драки рассказал, что слышал выстрелы.
"Они здесь дрались, мы просто с покупателями ушли в сторону", - пояснил собеседник.
Обстоятельства конфликта предстоит установить.
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что информация о конфликте в ТЦ на Верхней Красносельской улице поступила около 17:30. Информации о пострадавших пока нет.
По предварительным данным, задержанные являются иностранными гражданами.