Массовую драку со стрельбой устроили иностранцы в "Ашане". Смотрите видео
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Массовую драку со стрельбой устроили иностранцы в "Ашане". Смотрите видео

9:24:247/31/2021
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Задержано около 30 человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".

Более 30 человек задержали после массовой драки в ТЦ в Москве

Полицейские доставили более 30 задержанных в отделение МВД после массовой драки. Она произошла вечером 30 июля в "Ашане" в Москве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".

Участниками конфликта стали две группы людей, кто-то использовал травматический пистолет. Очевидец массовой драки рассказал, что слышал выстрелы.

"Они здесь дрались, мы просто с покупателями ушли в сторону", - пояснил собеседник.

Обстоятельства конфликта предстоит установить.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что информация о конфликте в  ТЦ на Верхней Красносельской улице поступила около 17:30. Информации о пострадавших пока нет.

По предварительным данным, задержанные являются иностранными гражданами.

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