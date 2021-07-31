С балкона пятого этажа упал мужчина с ножом в Новосибирске. Смотрите видео

В пятницу вечером в Железнодорожном районе Новосибирска вооруженный ножом мужчина упал с балкона квартиры на 5 этаже, сообщили очевидцы в паблике АСТ-54.
Инцидент произошел около 20:20 в доме №32 на улице Сибирской. Мужчина с ножом в руке стоял на карнизе и раскачивался. Спустя время он упал вниз.
На место происшествия выезжали полицейские, спасатели и медики скорой помощи. Пострадавшего сразу отвезли в больницу. О состоянии упавшего мужчины не сообщается.
Как сообщают очевидцы, молодому человеку 20-25 лет.