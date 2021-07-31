Права больных водителей заберут автоматически по подсказке Минздрава
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Права больных водителей заберут автоматически по подсказке Минздрава

10:11:317/31/2021Фото: pixabay.com
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Если заболевание не подтверждается, то ГИБДД восстанавливает действие прав на основании полученного от клиники электронного заключения.

получаем права
ГИБДД разрешат приостанавливать права больных водителей

ГИБДД автоматически будет приостанавливать действие прав заболевших водителей. Информацию о них сообщит Минздрав -  сведения о том, кто из водителей болеет недугом, с которым управление автомобилем запрещено, будет передаваться в ГИБДД автоматически.

Такие положения зафиксированы в поправках к закону «О безопасности дорожного движения». При обнаружении у водителя заболевания, при котором нельзя управлять автомобилем, пациента сразу направляют на внеочередное медосвидетельствование, а ГИБДД автоматически приостанавливает действие его прав, указано в документе.

Если же заболевание не подтверждается, то ГИБДД восстанавливает действие прав на основании полученного от клиники электронного заключения. При подтверждении заболевания водителю выдадут права, но с соответствующей отметкой. Если же медики решат, что водителю категорически противопоказано сидеть за рулём, то права аннулируются окончательно, передает «Коммерсант».

Список болезней, при которых не позволено водить машину, утверждён постановлением № 1604. К ним относятся проблемы со зрением, алкоголизм, наркомания, неработоспособность конечностей.

Изменения должны вступить в силу с марта 2022 года.

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