Права больных водителей заберут автоматически по подсказке Минздрава

ГИБДД автоматически будет приостанавливать действие прав заболевших водителей. Информацию о них сообщит Минздрав - сведения о том, кто из водителей болеет недугом, с которым управление автомобилем запрещено, будет передаваться в ГИБДД автоматически.
Такие положения зафиксированы в поправках к закону «О безопасности дорожного движения». При обнаружении у водителя заболевания, при котором нельзя управлять автомобилем, пациента сразу направляют на внеочередное медосвидетельствование, а ГИБДД автоматически приостанавливает действие его прав, указано в документе.
Если же заболевание не подтверждается, то ГИБДД восстанавливает действие прав на основании полученного от клиники электронного заключения. При подтверждении заболевания водителю выдадут права, но с соответствующей отметкой. Если же медики решат, что водителю категорически противопоказано сидеть за рулём, то права аннулируются окончательно, передает «Коммерсант».
Список болезней, при которых не позволено водить машину, утверждён постановлением № 1604. К ним относятся проблемы со зрением, алкоголизм, наркомания, неработоспособность конечностей.
Изменения должны вступить в силу с марта 2022 года.