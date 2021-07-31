Кому святой Николай Чудотворец способен подарить исцеление в праздник Рождества 11 августа 2021 года: О чем просить угодника
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Кому святой Николай Чудотворец способен подарить исцеление в праздник Рождества 11 августа 2021 года: О чем просить угодника

3:20:007/31/2021Фото: Православный портал
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К нему идут с просьбами об исцелении, о помощи и покровительстве, о помощи в учебе и поисках работы, о защите от несправедливости, о помощи путешественнику вдали от дома и во многих других тяжелых жизненных ситуациях.

икона
Святителю Николаю можно приносить самые разные молитвы

Святой Николай угодник, в народе часто именующийся Чудотворцем, является одним из самых добрых и почитаемых святых в христианстве. Он никогда не брал платы за свою помощь и никому в ней не отказывал - будь то знатный человек или последний нищий - он ко всем относился на равных и прилагал все усилия к тому, чтобы облегчить жизнь человеку.

Рождество святителя Николая отмечается 11 августа ежегодно. Этот праздник в церкви появился на официальном уровне только в 2010 году.

Считается, что особым образом святитель покровительствует путешественникам, торговцам, маленьким детям, несправедливо осужденным заключённым, молодым девушкам в поиске жениха и новоиспеченным женам в сохранении и укреплении семейных отношений.

К нему идут с просьбами об исцелении, о помощи и покровительстве, о помощи в учебе и поисках работы, о защите от несправедливости, о помощи путешественнику вдали от дома и во многих других тяжелых жизненных ситуациях.

Вообще, святой Николай Чудотворец помогает абсолютно всем, кто обращается к нему с искренней молитвой. Желательно иметь его икону в своем доме, чтобы в случае надобности можно было обратиться к нему за помощью. Перед иконой зажигают свечу или лампадку, остаются в одиночестве и читают свои просьбы, сосредоточившись на просьбе. У человека не должно быть темных мыслей и злобы.

Молитва об исцелении


Сильная общая молитва


Молитва на удачу


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