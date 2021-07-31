Подробности убийства 15-летней девочки полицейским: Труп нашли в 700 метрах от дома
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Подробности убийства 15-летней девочки полицейским: Труп нашли в 700 метрах от дома

11:17:237/31/2021Фото: Соцсети
0

Перед смертью школьница приглашала на пробежку свою подругу, та согласилась, но потом ее отменила решение. Через полтора часа около дороги нашли тело девочки.

В Самарской области расследуют громкое убийство

В Самарской области идет расследование гибели 15-летней школьницы, которая была найдена мертвой со следами насильственной смерти.

Подруга девочки рассказала, что та ее приглашала вечером пробежаться. Они договорились на полдевятого, однако девушка отменила встречу из-за изменившихся планов. В итоге погибшая отправилась на пробежку одна.

29 июля в поселке Петра Дубрава самарской области было найдено тело школьницы. По подозрению в убийстве задержан 42-летний подполковник полиции из Самары Антон Безчетвертев.

По одной из версий следователей, полицейский сбил девочку на машине, а потом зарезал ее, чтобы скрыть преступление. Очевидцы вызвали правоохранителей, которые и нашли машину подозреваемого.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", полицейского уволили из рядов МВД, он частично признал свою вину. Пока версия об интимной связи погибшей и подполковника не нашла своего подтверждения.

Telegram-канал 112 восстановил хронологию событий вечера, когда погибла школьница. Основной версией следствия сейчас является убийство в результате дорожного конфликта.

В 21:00 29 июля 15-летняя Катя выходит на пробежку. В этом время подозреваемый возвращается с рыбалки и сбивает девочку. Он хотел помочь подростку встать, но она начинает кричать и сопротивляться. Мужчина испугался, что ее кто-нибудь услышит, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся. Эти факты подтверждены свидетельскими показаниями.

В 22:00 местная жительница видит происходящее и вызывает полицию.

В 22:30 приехавшие оперативники находят на Садовой улице труп 15-летней Кати. В области шеи зафиксированы множественные ножевые ранения, не менее пяти. Девочка лежала в 700 метрах от дома.

Свидетельница запомнила номер машины. Полицейские установили ее владельца и направились к нему. Но он сообщил, что около трех лет назад подарил автомобиль супругу дочери.

В опубликованной последней переписке убитой школьницы она уговаривает подругу выйти на пробежку вместе с ней. Девочка отказалась от пробежки, и Катя отправилась бегать одна. Через полтора часа около дороги нашли ее тело.

Пропавшего ребенка нашли мертвым в сундуке с игрушками
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Двое взрослых и трое детей погибли в один миг в РФ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Долголетие: ученые раскрыли одну из возможных причин
Что ждёт НАТО при давлении на РФ: британец объяснил одной фразой
5 признаков, что смерть уже близка
убийство школьницычастично призналсябывший полицейский
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Связь могла быть между ними?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Первая крупная после Уханя вспышка коронавируса зафиксирована в Китае
11:03:13 7/31/2021
Первая крупная после Уханя вспышка коронавируса зафиксирована в Китае
Бердск"Чудом выжил": Каскадер из сериала "Бригада" тяжело пострадал при падении паралета на аэродроме в Бердске
10:46:47 7/31/2021
"Чудом выжил": Каскадер из сериала "Бригада" тяжело пострадал при падении паралета на аэродроме в Бердске
Категорические запреты и особые дела 31 июля в день иконы Калужской Богоматери
10:40:21 7/31/2021
Категорические запреты и особые дела 31 июля в день иконы Калужской Богоматери
БердскГлавврач ЦГБ Бердска Дробинская: Сбой электронной системы и нехватка врачей создают очереди в детских поликлиниках
10:31:49 7/31/2021
Главврач ЦГБ Бердска Дробинская: Сбой электронной системы и нехватка врачей создают очереди в детских поликлиниках
Гороскоп на 1 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:25 7/31/2021
Гороскоп на 1 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Права больных водителей заберут автоматически по подсказке Минздрава
10:11:31 7/31/2021
Права больных водителей заберут автоматически по подсказке Минздрава
С балкона пятого этажа упал мужчина с ножом в Новосибирске. Смотрите видео
9:41:50 7/31/2021
С балкона пятого этажа упал мужчина с ножом в Новосибирске. Смотрите видео
О чем нужно обязательно помолиться пред ликом чудотворной Калужской иконы Божией Матери в праздник 31 июля?
9:40:50 7/31/2021
О чем нужно обязательно помолиться пред ликом чудотворной Калужской иконы Божией Матери в праздник 31 июля?
Массовую драку со стрельбой устроили иностранцы в "Ашане". Смотрите видео
9:24:24 7/31/2021
Массовую драку со стрельбой устроили иностранцы в "Ашане". Смотрите видео
Календарь дачника на 31 июля 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?
9:20:43 7/31/2021
Календарь дачника на 31 июля 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полицииСамарский полицейский признался, что вследствие неожиданного приступа агрессии полицейский начал наносить удары ножом 15-летней девочке, которая выскочила на дорогу и напала на него.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть - это приятно, установили ученые Европейской академии неврологииВ науке околосмертными впечатлениями или же околосмертным опытом называют чувства, которые проживает человек перед (возможной) смертью: впечатление отлета из собственного тела, эйфория, мистические видения, галлюцинации (самая распространенная - длинного темного тоннеля или же ощущение присутствия чКурьер Среда
Group 3
Отменить
Адвокат по делу о ДТП Михаила Ефремова внезапно умер во снеНа суде он представлял интересы гражданской жены погибшего курьера.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '